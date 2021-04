Angelina Jolie trở lại đóng phim hành động sau 11 năm

Nữ diễn viên hóa thân thành lính cứu hỏa mang trong mình một nỗi day dứt vì không thể cứu được các nạn nhân trong vụ cháy. Cô bất ngờ gặp một đứa trẻ 12 tuổi và bắt đầu hành trình thoát khỏi 2 tên sát thủ máu lạnh. Ngày 7.4, HBO Max tung đoạn trailer đầu tiên cho bộ phim hành động có Ngày 7.4, HBO Max tung đoạn trailer đầu tiên cho bộ phim hành động có Angelina Jolie đóng chính mang tên Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết). Được biết phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Koryta và do Taylor Sheridan đạo diễn. Kịch bản được chính Taylor Sheridan cùng Michael Koryta và Charles Leavitt chấp bút.

Cô vô tình gặp Connor và bị truy sát bởi 2 sát thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tác phẩm, Angelina Jolie vào vai Hannah Faber - lính cứu hỏa chuyên nhảy dù vào những đám cháy rừng để cứu người mà đội cứu hộ mặt đất không tiếp cận được (tiếng Anh: smokejumper). Là một người tận tâm với nghề, Faber luôn bị ám ảnh và đau lòng vì không thể giải thoát thành công 3 nạn nhân trong một vụ cháy vì "đọc" sai hướng gió. Mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi cô gặp được cậu bé 12 tuổi tên Connor (Finn Little thủ vai) đang cố gắng chạy trốn khỏi 2 kẻ sát thủ. Thông qua trailer dài hơn 2 phút, khán giả có thể thấy rằng Connor và bố bị tấn công, chiếc xe của họ lăn xuống vực. Trước khi bị giết, bố của Connor đã giao cho con trai một món đồ bí ẩn - thứ được đám giết người truy tìm.

Nhân vật Connor do Finn Little thủ vai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Those Who Wish Me Dead đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie sau Maleficent: Mistress of Evil năm 2019. Đây cũng là bộ phim hành động đầu tiên của cô kể từ Salt (tựa Việt: Nữ điệp viên ) năm 2010. Chia sẻ về nhân vật Hannah Faber với tờ People, nữ diễn viên nói: "Cô ấy mang rất nhiều mặc cảm và bị suy sụp tinh thần. Faber là lính cứu hỏa, luôn yêu thích phiêu lưu, mạo hiểm. Bản thân cô ấy đã trải qua bi kịch và luôn có trách nhiệm với những gì đã xảy ra". Minh tinh sinh năm 1975 cho biết Those Who Wish Me Dead là một bộ phim đầy cảm xúc về những người buộc phải dựa vào nhau để tồn tại.