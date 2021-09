Bạn trai của ‘bom sex’ Megan Fox ẩu đả với khán giả

Theo Page Six hôm 26.9, sự việc căng thẳng trên xảy ra khi rapper 31 tuổi đang biểu diễn tại Louder Than Life Festival ở Louisville, Kentucky (Mỹ) vào thứ bảy vừa qua. Lúc này, giọng ca Bloody Valentine nhiệt tình giao lưu với khán giả. Bỗng nhiên, một người đàn ông không rõ danh tính trong đám đông đã xô Machine Gun Kelly khi anh đang hát. Lực lượng an ninh nhanh chóng can thiệp trong khi nam ca sĩ 9X cũng hùng hổ lao vào, tung cú đấm về phía kẻ tấn công sau đó được kéo đi. Trong video được quay lại, không xác định được sao nam này có đánh trúng kẻ gây sự với mình hay không. Bạn trai Megan Fox không đưa ra phản hồi về vụ xô xát trong khi phía Louder Than Life Festival cũng giữ im lặng.