Bên rìa làn sóng tẩy chay, ‘Trạng Tí phiêu lưu ký’ có gì?

Đối với kinh đô Hollywood, các bộ phim dành cho thiếu nhi thuộc thể loại adventure - fantasy (phiêu lưu kỳ ảo) vốn là dòng phim “hái ra tiền”. Những Alice in wonderland, Wizard of Oz hay Charlie and the chocolate factory... là những tựa phim kinh điển được ưa chuộng bởi bao thế hệ. Nhiều bộ phim như Harry Potter hay Narnia thậm chí trở thành hiện tượng và được phía nhà sản xuất “vung tiền” thực hiện thành mô hình franchise (chuỗi phim) kéo dài nhiều năm liền. Tuy nhiên đối với thị trường điện ảnh Việt Nam , đây là một dòng phim khó nhằn và ít ai dám đầu tư thực hiện do thiếu chất liệu cũng như kiêng dè nguồn chi phí “khổng lồ” dành cho bối cảnh. Từ nhiều năm trước, Ngô Thanh Vân đã thử nghiệm làm phim theo thể loại này qua Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Tuy nhiên, bộ phim lấy cảm hứng từ cổ tích Tấm Cám này lại khá nhạt nhòa và vẫn còn quá nhiều hạt sạn. Phải đến Trạng Tí phiêu lưu ký, Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mới “chắc tay” đưa lên màn ảnh đúng bản chất và màu sắc của dòng phim phiêu lưu kỳ ảo.