Bi Rain quyên góp thù lao quảng cáo làm từ thiện

Cách đây không lâu, Bi Rain đã được chọn làm đại sứ quảng cáo cho bộ sưu tập thu - đông của một nhãn hàng quần áo nổi tiếng. Tuy nhiên, hành động ý nghĩa của anh sau đó mới là điều mà công chúng chú ý.

Chia sẻ với truyền thông, phía nam ca sĩ cho biết toàn bộ số tiền mà anh thu được từ hoạt động này sẽ được trao cho cho những phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bi Rain quay lại thời hoàng kim khi liên tiếp gây chú ý với những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, tham gia show truyền hình và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông ẢNH: INSTAGRAM NV

Công ty của nam ca sĩ kiêm diễn viên là Sublime Artist Agency thông báo: "Nhờ người hâm mộ mà Gang đã trở thành chủ đề nóng gần đây. Vì vậy, để đáp lại tình cảm đó, Bi Rain đã quyết định quyên tặng tất cả tiền thù lao từ đợt quảng cáo đầu tiên của thương hiệu denim này. Số tiền quyên góp của anh sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho những phụ nữ không may gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Sự giúp đỡ của Bi Rain nhận về nhiều phản hồi tích cực. Dư luận ủng hộ cũng như khen ngợi tấm lòng làm từ thiện của nam nghệ sĩ. Trước đó, anh và bà xã Kim Tae Hee từng đi tiên phong trong việc giảm thiểu gánh nặng cho những cá nhân/tập thể chịu tổn thất lớn vì dịch Covid-19. Cụ thể, cặp vợ chồng nổi tiếng sẵn sàng giảm một nửa tiền thuê nhà tháng 3 cho các khách hàng của họ.

Ông bố hai con cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk trong Hang out with Yoo ẢNH: INSTAGRAM NV

Bi Rain hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ khán giả khi tham gia chương trình Hang out with Yoo của đài MBC. Nhóm nhạc mà anh cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk thành lập mang tên SSAK3 đang được cộng đồng fan mong ngóng ra mắt.

Ngoài show Hang out with Yoo, chủ nhân hit Rainism còn góp mặt trong chương trình thực tế I - Land do Mnet và Big Hit Entertainment hợp tác thực hiện. Bi Rain đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 26.6.