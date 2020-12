Bi Rain tiết lộ nguyên nhân mua nhẫn cưới chỉ vài triệu đồng

Bi Rain nhận lời làm MC đặc biệt trong chương trình My Little Old Boy của nhà đài SBS ngày 27.12. Nam ca sĩ khiến khán giả thích thú khi có những chia sẻ chân thật về cuộc sống hôn nhân cũng như tình cảm của anh với bà xã Kim Tae Hee. Giọng ca đình đám Hàn Quốc tiết lộ lý do vợ chồng anh quyết định tổ chức đám cưới tiết kiệm vào năm 2017 dù cả hai đều sở hữu số tài sản khổng lồ. "Chúng tôi không muốn lãng phí nên ngay từ đầu đã quyết định tổ chức lễ cưới nhỏ", Bi Rain tiết lộ.