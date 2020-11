Bị tố chảnh chọe sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My nói gì?

Lý giải về điều này, Hải My cho biết vì dành thời gian tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nên cô không được gặp gia đình trong thời gian dài. “Lúc đó em có xuống sân khấu và cũng là hôm đầu tiên em được gặp gia đình. Thời điểm đó, em thật sự xúc động vì sau nhiều ngày không được gặp người thân và gia đình em cũng khóc. Em thật sự không nghe được rõ mọi người hỏi em gì cả. Sau khi lên sân khấu, em vẫn trả lời cảm xúc của mình khi giành giải Người đẹp tài năng. Vì vậy, không phải em cố tình làm lơ mọi người mà vì khi ấy em quá xúc động vì đã được gặp gia đình”, cô chia sẻ.

Doãn Hải My phủ nhận chuyện "chảnh chọe", làm lơ phóng viên sau chung kết

Sau khi đêm chung kết kết thúc, Đoàn Văn Hậu tiến về phía Doãn Hải My và trao hoa cho người đẹp trước sự chứng kiến của nhiều người. Thậm chí, chàng hậu vệ sinh năm 1999 còn chủ động nắm tay, an ủi người đẹp khi cô không thể vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hành động này khiến nhiều người thêm phần ngờ vực về mối quan hệ của cả hai. Bởi lẽ trước đó, Đoàn Văn Hậu và người đẹp sinh năm 2001 vướng tin đồn hẹn hò. Khi được hỏi về mối quan hệ với nam cầu thủ, Doãn Hải My cho biết vì đây là buổi họp báo sau đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2020 nên cô từ chối chia sẻ về chuyện riêng tư.