Biên kịch 'The crown' từ chối đưa scandal vợ chồng hoàng tử Harry vào phim

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Hollywood Reporter, biên kịch Peter Morgan của phim The crown đã giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ về nội dung 2 phần cuối của loạt phim. Trước đó, nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng The crown sẽ cập nhật các chi tiết hấp dẫn liên quan đến scandal chấn động giữa hoàng gia Anh và vợ chồng Harry - Meghan. Tuy nhiên, cả biên kịch và nhà sản xuất đều cho biết họ không có bất kỳ kế hoạch nào để mang câu chuyện nóng sốt này lên màn ảnh nhỏ.

The crown là phim truyền hình nổi tiếng của Netflix tái hiện triều đại của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Phim lấy mốc thời gian kể từ khi Nữ hoàng kết hôn vào năm 1947 đến tận nay. Trải qua 4 mùa, The crown vẫn giữ vững phong độ là một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất của Netflix. Tuy nhiên, phim cũng vướng phải không ít tranh cãi khi động chạm đến những chủ đề hết sức nhạy cảm của hoàng gia Anh. Điển hình như cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Thái tử Charles và công nương Diana hay những mối tình vụng trộm của các thành viên trong hoàng tộc, di chứng về tâm lý của công nương trước sự hà khắc của lối sống vương giả...

Biên kịch Peter Morgan cho biết The crown sẽ kết thúc ở thời điểm trước khi Meghan Markle bước chân vào hoàng gia Anh ẢNH: GETTY

The crown ăn khách nhưng bị cho là mối nguy hại đến danh dự của hoàng gia Anh ẢNH: NETFLIX

Những “drama” (yếu tố kịch tính) trong đời sống hoàng gia vốn là chất liệu tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng cho bộ phim. Vì vậy, câu chuyện "ly khai" khỏi hoàng tộc của vợ chồng hoàng tử Harry cùng những bí mật động trời mà họ tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi đầu tháng được người hâm mộ của loạt phim hết sức hứng thú. Hiện tại, phía nhà sản xuất The crown cho biết họ đã hoàn tất kịch bản cho phần 5 và 6 của phim và không có ý định sửa đổi, thêm thắt vào những diễn biến mới.

Nhờ hóa thân xuất sắc thành Công nương Diana trong The crown, diễn viên Emma Corin đã mang về giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: NETFLIX

Theo biên kịch Peter Morgan, những vụ lùm xùm quay quanh Harry và Meghan Markle không phù hợp với phạm vi thời gian mà bộ phim đã đặt ra. Bên cạnh đó, ông cho rằng việc cập nhật những tình tiết nóng hổi cũng là nhiệm vụ của cánh báo giới chứ không phải của nhà làm phim.

“Meghan và Harry vẫn đang ở giữa cuộc hành trình của họ. Tôi chưa biết được nó sẽ đi đến đâu hay kết thúc như thế nào. Tôi muốn tái hiện những điều đã diễn ra ít nhất là 20 năm về trước. Với khoảng thời gian đó, tôi mới có đủ sự thấu hiểu và chiêm nghiệm về những sự kiện đã diễn ra”, người “cầm trịch” The crown cho hay.

Vợ chồng hoàng tử Harry gây chấn động dư luận khi tiết lộ vô số bí mật hoàng gia trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey ẢNH: CBS

Những ngày qua, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle trở thành tâm điểm của dư luận sau khi công bố hàng loạt những bí mật động trời của hoàng gia Anh trên sóng truyền hình cùng Oprah Winfrey. Trong talkshow, vợ chồng Harry đề cập đến hàng loạt vấn đề nhạy cảm bao gồm sự phân biệt chủng tộc trong gia đình nữ hoàng, mâu thuẫn giữa Meghan và chị dâu Kate, cách mà hoàng gia buộc Meghan phải im lặng trước những bức xúc nhằm giữ gìn danh tiếng... Meghan Markle thậm chí còn tiết lộ cô đã từng muốn tự tử vì quá áp lực trước những luật lệ hà khắc và sự coi thường của gia đình chồng.

Trước đây khi được hỏi về phim The crown, hoàng tử Harry nhận xét rằng bộ phim chỉ mang tính giả tưởng, tuy nhiên là một bộ phim nên xem nếu muốn hiểu về những áp lực của đời sống vương giả. Hai phần cuối của phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2022.