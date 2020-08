BlackPink kỷ niệm 4 năm thành lập nhóm

Ngày 8.8, tài khoản Instagram của 4 thành viên BlackPink đã đăng tải những hình ảnh kỷ niệm 4 năm thành lập nhóm trong niềm hân hoan, vui sướng. Jisoo - "chị cả" của nhóm nhạc đình đám viết: "Vậy là BlackPink đã được 4 năm rồi. Cám ơn Blink của chúng mình - những người luôn ở bên cạnh và yêu thương các thành viên. Tụi mình luôn vững tâm vì sự tồn tại của các bạn. Yêu các bạn rất nhiều".

"Một năm nữa với tất cả tình yêu của tôi. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm các cô gái. BlackPink và Blink là mãi mãi", Lisa hào hứng chia sẻ.

Các thành viên BlackPink hào hứng với dịp kỷ niệm 4 năm của nhóm Ảnh: chụp màn hình

Thành viên Jennie chỉ đơn giản là đăng tải bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong dịp đặc biệt này. Bên cạnh đó cô cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã gửi rất nhiều quà tặng cho BlackPink. "Blink, cảm ơn các cậu vì đã ở bên chúng mình trong suốt 4 năm qua. Thật hạnh phúc khi có 3 cô gái ngốc này bên cạnh. Kể từ bây giờ hãy tiếp tục chăm sóc chúng mình thật tốt nhé", Jennie viết. Rosé chỉ chia sẻ ngắn gọn với giọng văn tình cảm: "4 năm cùng với Blink. Cảm ơn và chúng tôi luôn yêu bạn".

Theo YG Entertainment, Lisa và Rosé đang trong quá trình chuẩn bị cho ca khúc solo đầu tay và thông báo này khiến fan không khỏi vui mừng. Chính vì thế, Lisa đã hài hước đăng tải bức ảnh "cầu hôn" Rosé vô cùng đáng yêu. Cô còn chia sẻ dòng trạng thái: "She said yes (Cô ấy đồng ý)". Sự thân thiết giữa các thành viên của BlackPink là minh chứng cho việc họ luôn ở đằng sau giúp đỡ, động viên đồng đội dù chặng đường hoạt động âm nhạc có gặp khó khăn đến mức nào.

Lisa hài hước cầu hôn Rosé. Ảnh: Instagram NV