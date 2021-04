Bom tấn ‘Godzilla vs Kong’ hồi sinh phòng vé Bắc Mỹ

Theo USA Today và Variety, bom tấn Godzilla vs Kong đã cán mốc doanh thu 48,5 triệu USD sau 5 ngày công chiếu tại các cụm rạp. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường kinh doanh phim ảnh tại Bắc Mỹ khi hoạt động của các rạp phim đã bị "đóng băng" một thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù đã có mặt trên nền tảng trực tuyến HBO Max nhưng phần lớn khán giả vẫn lựa chọn đến rạp để thưởng thức trọn vẹn kĩ xảo hoành tráng của phim bom tấn này.

Phim giữ vị trí đầu bảng trong danh sách các phim có doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ ra mắt trong thời dịch Covid-19 ẢNH: WARNER BROS

Doanh thu của Godzilla vs Kong có cú bật ngoạn mục nhờ ra mắt đúng thời điểm Lễ Phục sinh . Phim thu về 9,6 triệu USD trong ngày đầu tiên khởi chiếu và tổng cộng 32 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần. Cuộc đại chiến giữa hai quái vật kinh điển của hãng Legendary hiện đang có mặt tại 3.064 rạp tại Bắc Mỹ, một con số kỉ lục trong thời đại dịch Covid-19. Với doanh thu 48,5 triệu USD, Godzilla vs Kong cũng đang giữ vị trí đầu bảng trong các phim có thành tích ra mắt tốt nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong thời dịch Covid-19, vượt cả Tenet (202,2 triệu USD) và Wonder Woman 1984 (16,7 triệu USD).

Trả lời tờ The Hollywood Reporter, nhà phân tích thị trường Paul Dergarabedian nhận xét: “Doanh thu phòng vé trong thời kì đại dịch của các hệ thống rạp chiếu rõ ràng giảm sút nghiêm trọng do số lượng rạp chiếu mở cửa ít và sức chứa hạn chế. Các phim bom tấn trì hoãn thời gian ra mắt và vì vậy số lượng người đến rạp lại càng ít đi. Tuy nhiên, thành tích của Godzilla vs Kong gần đây đã cho thấy tình hình đang bắt đầu xoay chuyển và là tín hiệu tích cực cho các cụm rạp và nhà phát hành”.

Dù có phát trực tuyến trên HBO Max nhưng khán giả vẫn nô nức ra rạp xem Godzilla vs Kong ẢNH: WARNER BROS

Godzilla vs Kong cũng đang giữ ngôi vương phòng vé tại thị trường Việt Nam suốt 2 tuần qua ẢNH: WARNER BROS

Cuối tuần qua, Godzilla vs Kong còn thu thêm 71 triệu USD bên ngoài Bắc Mỹ, trong đó có 44 triệu USD từ riêng Trung Quốc . Tổng thành tích toàn cầu của bộ phim lúc này là 285 triệu USD. Như vậy, tác phẩm thứ tư của vũ trụ MonsterVerse đã có lãi so với kinh phí sản xuất 165 triệu USD. Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích thị trường cũng cho rằng Godzilla vs Kong có nhiều tiềm năng thu về doanh thu cao hơn rất nhiều nếu như được “trình làng” trong bối cảnh bình thường. Chuyên gia phân tích David A. Gross ước lượng Godzilla vs Kong có thể đạt 500 triệu USD doanh thu toàn cầu nếu không có dịch. Bởi hiện tại ở Bắc Mỹ, dù các rạp phim đã dần mở cửa nhưng vẫn chưa được khai thác với công suất tối đa. Các rạp chiếu ở Los Angeles và New York vẫn hạn chế suất chiếu và chỉ khai thác 25% công suất các cụm rạp.

“Khán giả đã chờ đợi một bộ phim như Godzilla vs Kong xuất hiện trên màn ảnh rộng từ rất lâu. Và những con số không hề nói dối - rõ ràng là bất cứ nơi nào khán giả sẵn sàng trở lại rạp một cách an toàn, họ sẽ đến xem phim, và chúng tôi rất vui mừng với điều đó”, ông Jeff Goldstein - giám đốc phân phối của Warner Bros cho hay.