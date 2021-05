Bom tấn Marvel ‘Shang-Chi’ và ‘Eternals’ vì sao hẹp cửa vào Trung Quốc?

Theo tờ Variety, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cùng Eternals khó lòng có thể tiến vào thị trường Trung Quốc và vượt ải kiểm duyệt. Nghi vấn này dấy lên gần đây khi đài truyền hình CCTV6 (Trung Quốc) đưa tin về danh sách loạt phim sắp ra mắt thuộc giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng lại bỏ qua hai phim trên. Hiện tại, dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra nhưng đây cũng là tín hiệu cho thấy hai bộ phim không được chào đón tại thị trường đông dân đầy tiềm năng này.

Trường hợp của Eternals nghiêm trọng hơn cả khi dính dáng đến cái tên Chloé Zhao, nữ đạo diễn gốc Bắc Kinh vừa giành giải Oscar danh giá với phim Nomadland. Trước đó, cô từng có nhiều phát ngôn được cho là đầy hiềm khích và vô ơn với quê hương. Nữ đạo diễn cho biết: “Tôi lớn lên ở Trung Quốc, đó là nơi đầy rẫy dối trá, những thông tin và tư tưởng không đúng sự thật”. Chloé Zhao còn khẳng định hiện tại Mỹ mới chính là đất nước của mình.

Angelina Jolie với tạo hình đầy ấn tượng trong Eternals ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những động thái trên đã khiến Chloé Zhao bị Trung Quốc tẩy chay, truyền thông và người dân của quốc gia này cũng hoàn toàn làm lơ với chiến thắng vẻ vang của cô tại các giải thưởng điện ảnh quốc tế.

Trong mấy tháng qua, Trung Quốc còn chặn các bình luận nhắc đến phim Nomadland và Chloé Zhao trên mạng xã hội . Vì vậy, Eternals do Chloé Zhao đạo diễn cũng dính phải phản ứng tiêu cực và nguy cơ bị cấm chiếu là khá cao.

Chloé Zhao (thứ tư từ trái sang) cùng các diễn viên tham dự hội nghị Comic Con của Marvel ẢNH: MARVEL

Trong khi đó, rắc rối của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lại liên quan đến nguồn gốc của nhân vật phản diện và diễn viên nam chính Simu Liu. Theo bản gốc của truyện tranh Marvel, ác nhân trong Shang-Chi mang tên Fu Manchu là một thiên tài điên loạn người châu Á. Đây được xem là nhân vật có nhiều tính mỉa mai và phân biệt chủng tộc. Lường trước được những việc này, Marvel đã khôn khéo bỏ đi Fu Manchu để thay thế bằng một nhân vật phản diện mới có biệt danh The Mandarin do Lương Triều Vỹ thủ vai. Dẫu vậy, khán giả Trung Quốc vẫn không chấp nhận và có ác cảm nặng nề với câu chuyện này.

Nguồn gốc vai phản diện The Mandarin được cho là gây tổn hại đến lòng tự tôn dân tộc của người Trung Quốc ẢNH: MARVEL

Bên cạnh đó, nam diễn viên chính của bộ phim là Simu Liu cũng không được lòng khán giả Trung Quốc. Khi bộ phim tiết lộ poster và trailer, hàng loạt dân mạng xứ Trung đã thẳng thừng chê bai ngoại hình của nam diễn viên. Nhiều người cho rằng Simu Liu có ngoại hình quá tầm thường và không thích hợp với tiêu chuẩn da trắng, mắt to, “soái ca” mà người Trung Quốc ưa chuộng trong thời gian gần đây. Một số người khác lại cho rằng phim đang đưa ra những cái nhìn khá rập khuôn về Trung Quốc qua những chi tiết cũ mèm và cứng nhắc.

Simu Liu bị chê thiếu cuốn hút khi vào vai siêu anh hùng ẢNH: MARVEL

Nếu Eternals và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bị cấm chiếu thì đây sẽ là một tổn thất lớn cho Marvel. Cả hai bom tấn này đều có nhân vật chính là người gốc Á, được triển khai để hãng phim chinh phục khán giả tại châu lục này, trong đó Trung Quốc là thị trường vô cùng tiềm năng. Trước đây, Avengers: Endgame đã từng “làm mưa làm gió” tại các phòng vé tại Trung Quốc và mang lại nguồn thu quốc tế khổng lồ cho Marvel. Đây cũng là phim có doanh thu cao thứ 6 từ trước đến nay tại quốc gia này.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals dự kiến khởi chiếu toàn cầu vào tháng 9 và tháng 10.2021.