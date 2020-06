BTS quyền lực nhất làng giải trí Hàn

Theo quy định, mỗi đại diện được chọn 3 nhân vật ở mỗi hạng mục. Điểm số được chọn theo cách: hạng 1 - 3 điểm, hạng 2 - 2 điểm, hạng 3 - 1 điểm. Tổng số điểm trong mỗi mảng là 300 điểm, một ứng cử viên được tối đa là 150 điểm. Kết quả, BTS đánh bại nhiều tên tuổi đình đám khác để đứng nhất mảng Ngôi sao quyền lực nhất và Nhóm nhạc nam có tầm ảnh hưởng nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Ở hạng mục Ngôi sao quyền lực nhất showbiz xứ kim chi, BTS được 58 điểm, vượt qua nhà sản xuất Bang Si Hyuk (47 điểm). Ông là CEO Big Hit Entertainment và cũng là người đứng sau thành công của các chàng trai BTS. Đứng thứ 3 và 4 trong danh sách này lần lượt là Park Jin Young (CEO JYP Entertainment) và nữ ca sĩ IU.

Về mảng Nhóm nhạc nam có tầm ảnh hưởng nhất, BTS có số điểm 141, hơn gấp đôi lượng bình chọn của vị trí thứ nhì EXO (53 điểm). Các thứ hạng còn lại trong top 6 là Seventeen (25 điểm), NCT (17 điểm), Big Bang (9 điểm) và Monsta X (7 điểm). Đáng chú ý, Big Bang đã không hoạt động gần 4 năm nhưng vẫn có mặt trong bảng bình chọn trên.

Kết quả các hạng mục còn lại cũng không quá bất ngờ. Theo đó, top 5 Nhà sản xuất Kpop đỉnh nhất là Bang Si Hyuk của Big Hit Entertainment (101 điểm), Lee Soo Man của SM Entertainment (65 điểm), Park Jin Young của JYP Entertainment (37 điểm), Zico và Teddy (11 điểm, đồng hạng). Top 6 Nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng nhất gồm: Twice (111 điểm), Black Pink (69 điểm), Red Velvet (24 điểm), Oh My Girl (13 điểm), Iz*One (11 điểm), (G)I-DLE (10 điểm).