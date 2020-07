BTS thu hút khách du lịch đến Hàn Quốc

Hôm 16.7, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc công bố kết quả khảo sát về Hallyu (thuật ngữ nói về làn sóng yêu mến văn hóa giải trí Hàn Quốc) có tác động như thế nào đến ngành du lịch xứ kim chi vào năm 2019. Theo đó, yếu tố lớn nhất thúc đẩy khách du lịch Hallyu tới Hàn Quốc đó chính là Kpop (nhạc Hàn Quốc).

Đặc biệt, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc còn tổ chức thăm dò trên 12.663 người hâm mộ Hallyu đề tìm ra ngôi sao Kpop được yêu thích nhất. Qua cuộc bỏ phiếu kéo dài từ tháng 8 - 9.2020, vị trí đầu tiên đã thuộc về BTS với 36,1% lượng vote. Điều này đồng nghĩa với việc BTS đóng vai trò quan trọng trong việc “lôi kéo” khách đến Hàn Quốc.

Nhiều khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc vì BTS ẢNH: INSTAGRAM NV

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc chia sẻ: “Nhiều fan Hallyu bảo rằng nghệ sĩ Hàn nổi tiếng nhất ở nước họ là BTS. Những màn trình diễn, cách xuất hiện và thông điệp hướng đến giới trẻ thông qua âm nhạc của nhóm được khen ngợi là mang lại các khía cạnh tích cực”. Đứng sau BTS trong bảng xếp hạng trên là EXO (10,4% lượng phiếu bầu), Super Junior (8,2%), Big Bang (5,6%), Shinhwa (3,0%), IU (2,7%), SNSD (2,7%) và Twice (2,5%).

Việc BTS chiếm hạng nhất trong bảng thăm dò Sao Kpop nổi tiếng nhất của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng như là nghệ sĩ thúc đẩy ngành du lịch nước nhà không khiến dư luận bất ngờ. Với vị thế và độ phổ biến hiện tại, nhóm thật sự đã giúp Hàn Quốc phát triển nhiều mặt từ kinh tế đến du lịch.

Còn nhớ, cuối năm ngoái, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng tiến hành khảo sát tại 111 quốc gia/vùng lãnh thổ về chủ đề “sự yêu thích Kpop thu hút khách du lịch đến Hàn Quốc”. Kết quả là có 9/10 người hâm mộ Kpop muốn đến Hàn Quốc du lịch vì BTS. Trong khi đó, vào năm 2018, những chủ nhân hit Idol đã “hỗ trợ” cho du lịch Hàn Quốc khoảng 800.000 khách. Con số này tương đương với 7,6% trong số 10,4 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm xứ kim chi vào năm 2018. Vậy là trung bình cứ 13 khách du lịch thì sẽ có một người đến vì BTS.

Theo khảo sát, có đến 86,8% khách du lịch Hallyu tiết lộ Kpop ảnh hưởng đến quyết định của họ đến thăm Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Ra mắt năm 2013 dưới trướng công ty giải trí Big Hit Entertainment, BTS đang là nhóm nhạc nam Kpop rất được yêu thích. 7 chàng trai nổi tiếng với loạt hit I need you, Run, Fire, DNA, Fake love, Idol, Boy with luv…