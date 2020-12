BTV Quang Minh bật khóc khi nhìn thấy chiếc tivi trắng đen

Tập 6 chương trình Ký ức vui vẻ chào đón sự xuất hiện của hai các khách mời bao gồm NSND Thanh Hoa (thập niên 70), BTV Quang Minh (thập niên 80), diễn viên Ngọc Lan (thập niên 90), ca sĩ Chi Dân (thập niên 00) và đội trưởng S.T Sơn Thạch cùng nhạc sĩ Only C (thập niên 10). Bên cạnh các khoảnh khắc vui vẻ, các nghệ sĩ cũng có những phút giây lắng đọng khi nghe BTV Quang Minh nghẹn ngào chia sẻ kỉ niệm về người bố đã mất.

Cụ thể, khi trên sân khấu tái hiện lại không gian của một gia đình trung lưu vào thập niên trước với chiếc tivi trắng đen đặt trên kệ tủ, bộ bàn ghế gỗ,... Người dẫn chương trình Chúng tôi là chiến sĩ đã không thể kìm được nước mắt, thậm chí, anh không thể nói nên lời khi nhìn thấy chiếc tivi trắng đen trên sân khấu. Đây không chỉ là kí ức tuổi thơ của BTV Quang Minh mà còn là kỉ niệm của anh về người bố đã mất - cố nhà báo Trần An Duyệt.

BTV Quang Minh phải cố nén cảm xúc khi những hồi ức ùa về Ảnh: Nhân Lê

"Ngày đó, bố tôi đang đi thường trú ở Campuchia và bố tôi cũng về theo đoàn quân tình nguyện cuối cùng. Thật ra, hồi đấy chương trình truyền hình không có nhiều, chỉ có những chương trình như Những bông hoa nhỏ hay phim truyện vào cuối tuần, chủ yếu là phim Liên Xô và một phim của Bulgaria là phim Trên từng cây số vào chiều chủ nhật. Tôi lúc nào cũng xem. Hơn thế nữa, vào buổi tối, lúc nào cũng ngồi trước tivi để mong nhìn thấy bố đưa tin từ Campuchia về. Cả nhà ngồi xem rồi rủ hàng xóm cùng xem, mặc dù ngày ấy lên tivi chỉ là thoáng qua thôi nhưng mình cực kì tự hào. Tôi ra đường hỏi tất cả mọi người có xem tivi ngày hôm qua không vì có bố lên tivi. Hồi ấy, không phải nhà nào cũng có tivi để mà xem, thế nên khi nói về chiếc tivi như thế này thì thật sự rất nhớ. Tôi cũng ăn đòn lên bờ xuống ruộng vì chiếc tivi này. Ngày xưa, chiếc tivi là cả một gia tài nên hầu như nhà nào cũng phải mua một chiếc khăn voan màu trắng để xem xong rồi che lại. Đây là những tài sản vô cùng đáng quý và gợi lại cho tôi nhiều kí ức. Chắc chắn vui thì rất nhiều, chẳng qua tôi buồn vì nhớ bố", BTV Quang Minh nghẹn ngào.

Cố nhà báo Trần An Duyệt, bố của BTV Quang Minh Ảnh: chụp màn hình

Tâm sự của BTV Quang Minh khiến MC Lại Văn Sâm và các nghệ sĩ xúc động. Đặc biệt, nhà báo Lại Văn Sâm cũng rơi nước mắt: "Anh chắc chắn không chỉ một mình em nhớ bố em đâu. Em nhớ bố em với tình cảm của một người con dành cho một người cha. Anh cũng nhớ bố em lắm, như một đồng nghiệp". Để thay đổi không khí, MC Lại Văn Sâm nhắc lại một kỉ niệm vui vẻ với MC chương trình Đối mặt.

MC Lại Văn Sâm cũng xúc động khi nhắc về người đồng nghiệp đã khuất Ảnh: Nhân Lê

Nam MC hào hứng cho biết: "Lần đầu tiên, tôi gặp Trần Quang Minh ở đài truyền hình là chính anh Trần An Duyệt - bố của Quang Minh đưa cậu ấy đến phòng của tôi. Khi đấy, cậu ấy vừa đi học ở Cuba về, một thanh niên trông rất trẻ, rất đẹp và rất nhanh. Vừa vào một cái là biết con ông An Duyệt rồi, anh ấy nói với tôi là con trai vừa ở Cuba về nên nhờ tôi xem có thể sắp xếp công việc cho cậu ấy không. Khi tôi quay sang hỏi cậu ấy làm được việc gì thì cậu ấy trả lời mà không cần suy nghĩ là việc gì cũng làm được. Tôi thích sự tự tin đó và nói với anh An Duyệt rằng anh yên tâm nếu cậu ấy nói thế thì cứ để đấy với tôi. Từ đó, tôi và Quang Minh cùng làm việc. Quả thật, đây là một phóng viên, một biên tập viên rất nhanh, năng động và nhiệt huyết trong mỗi công việc mà cậu ấy được giao". Ngoài ra, cả trường quay còn bất ngờ khi BTV Quang Minh nhớ chính xác ngày gặp gỡ đầu tiên với MC Lại Văn Sâm là ngày 18.3.2002.

NSND Thanh Hoa nhớ về chuyện tình dang dở thời với một anh chiến sĩ Ảnh: Nhân Lê