Cả 4 mùa show tranh tài 'Produce 101' đều gian lận

Vào ngày 10.8, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) tuyên bố: “Chúng tôi đã đưa ra án phạt đối với tất cả các mùa Produce 101 của Mnet . Vì hành vi thao túng kết quả bình chọn của người xem, cả 4 mùa chương trình đều sẽ nhận hình phạt cao nhất”. Chia sẻ này cho thấy cả 4 mùa lần lượt gồm Produce 101, Produce 101 Season 2, Produce 48 và Produce X 101 đều có sự “nhúng tay” của đội ngũ sản xuất với kết quả phiếu bầu.

Được biết, cũng trong hôm 10.8, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở ở Mokdong (Seoul, Hàn Quốc) và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề bình chọn trong 4 mùa Produce 101. Chương trình thi tài đình đám này đã bị tố làm giả số phiếu bình chọn mỗi tập, tùy tiện thiết lập danh sách chiến thắng cuối cùng trước khi cuộc bình chọn bắt đầu, đảo ngược kết quả thứ hạng của các thực tập sinh bị loại và an toàn, đồng thời đánh lừa người xem nghĩ rằng kết quả giả do chương trình sắp xếp là do chính người xem lựa chọn.

Mùa 1 chương trình đạt thành công lớn nhưng cũng gây không ít tranh cãi ẢNH: MNET

Lee So Young, một thành viên của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã hỏi Phó chủ tịch văn phòng hỗ trợ chiến lược của CJ ENM Lim Hyung Chan về những nghi vấn mà phía Ủy ban phát hiện.

Cụ thể, thứ hạng của 4 vị trí thực tập sinh trong vòng đầu tiên và cuối cùng của mùa 1 đã bị thao túng. Sang mùa 2, có 2 vị trí bị thay đổi trong vòng bình chọn đầu tiên và 2 người được sắp xếp lọt vào top 11 cuối cùng để trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc nam Wanna One. Vào mùa 3, top 12 cao nhất để lập ra nhóm IZ*One đều được định sẵn. Mùa 4 không được Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đề cập cụ thể, nhưng họ cũng khẳng định có sự thay đổi thứ hạng “ngầm” do ban tổ chức thực hiện.

Trước chất vấn của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, ông Lim Hyung Chan đã thừa nhận tất cả. Điều này đồng nghĩa với việc những nghi vấn mà Ủy ban nêu bên trên đều chính xác. Trong khi hồi cuối tháng 5 vừa qua, hai nhà sản xuất chương trình Produce 101 Ahn Joon Young và Kim Yong Bum cho biết họ chỉ “nhúng tay” vào kết quả của hai show Produce 48 (mùa 3) và Produce X 101 (mùa 4).

X1 - nhóm nhạc nam bước ra từ mùa 4, đã phải tan rã vì bê bối thao túng phiếu bầu của nhà sản xuất ẢNH: MNET

Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc nhận định: “Điểm mấu chốt của chương trình là dựa trên sự lựa chọn số đông của khán giả để chọn ra một nhóm nhạc thông qua hình thức bình chọn bằng tin nhắn có trả phí. Vậy mà show không chỉ thao túng kết quả, đánh lừa người xem và cản trở nhận thức công bằng của công chúng, mà còn khiến công sức của các thí sinh tham gia trở nên vô ích, phản bội lại sự chăm chỉ của họ trong quá trình thi tài”.