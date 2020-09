Ca khúc 'Ice Cream' của BlackPink xếp thứ 13 Billboard Hot 100

Mới đây tài khoản Twitter chính thức của Billboard đã đăng tải bài viết công bố thành tích mới của BlackPink . Theo đó, ca khúc Ice Cream của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment và Selena Gomez chính thức đạt vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ice Cream đã giúp BlackPink mang về thành tích cao nhất từ trước đến nay cho một nữ nghệ sĩ châu Á trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trước Ice Cream, BlackPink có 6 lần xuất hiện trên bảng xếp hạng này cùng với How you like that (#33), Sour candy (#33), Kill this love (#41), DDu-Du DDu-Du (#55) và Kiss and make up (#93). Vì vậy, Ice Cream cũng là ca khúc có thứ hạng cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng này.

Theo số liệu từ Nielsen Music/MRC Data, Ice Cream đã đạt 18,3 triệu lượt nghe và 23.000 lượt tải về tại Mỹ trong tuần đầu tiên phát hành từ 28.8 đến ngày 3.9. Bản hit của BlackPink cũng thu hút được 5,1 triệu thính giả nghe radio tính đến ngày 6.9.

Tài khoản chính thức của Billboard vui mừng thông báo thành tích "khủng" của BlackPink với Ice Cream Ảnh: chụp màn hình

Trên bảng xếp hạng Digital Song Sales của Billboard, Ice Cream ra mắt ở vị trí thứ 2 - thứ hạng cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ trên toàn cầu. Ca khúc còn đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Streaming Songs và xuất hiện ở vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng phát sóng radio của Pop Songs, trở thành ca khúc đầu tiên của BlackPink lọt vào bảng xếp hạng này. Đối với Selena Gomez, Ice Cream là ca khúc thứ 25 của cô có mặt trong top 40 bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Trước đó, Ice Cream bị đánh giá là bước thụt lùi của Jennie, Lisa, Rosé, Jisoo và YG Entertainment so với sức ảnh hưởng của How you like that. Vượt qua nhiều đồn đoán vì hiệu ứng không bùng nổ như kỳ vọng và loạt tranh cãi không đáng có, ca khúc Ice Cream vẫn "hạ cánh" ngoạn mục ở vị trí 13 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, làm nên kỳ tích tuyệt vời trên bảng xếp hạng danh giá này. Trong lễ trao giải VMAs 2020, nhóm nhạc đến từ YG Entertainment cũng vinh dự nhận giải Song of Summer 2020 cho ca khúc How you like that, chứng tỏ sức ảnh hưởng đối với người yêu nhạc toàn cầu của BlackPink. Chính vì thế khán giả hy vọng rằng Ice Cream sẽ có cơ hội tiến xa hơn nữa trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong những tuần tiếp theo.