Ca khúc mới của Đình Dũng hứa hẹn trở thành bản hit ‘đình đám’

Là ca khúc pop ballad nhẹ nhàng do chính Đình Dũng sáng tác, Anh thương em còn non dại là trải lòng của chàng trai với nỗi buồn về tình yêu tan vỡ. Khi cô gái ra đi, chàng trai vẫn dành sự quan tâm đặc biệt và cảm thấy thương cô gái ấy còn non dại, chưa lường trước được những trắc trở trong tình yêu: Dù cho em đã không cần, anh vẫn thương em được không?