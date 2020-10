Ca khúc mới của Nhật Phong hứa hẹn gây ‘bão’

Mới đây, Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên quốc tế để giành chiến thắng tại The Stevie Awards for Women in Business 2020.