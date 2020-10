Ca sĩ Cher ra mắt đĩa đơn mới để ủng hộ ông Biden

Bài hát gốc do Harold Arlen sáng tác, có cùng tựa đề nhưng được viết cho vở nhạc kịch Cabin in the Sky năm 1943 với dàn diễn viên toàn người da đen.

Cher thường bày tỏ sự phản đối với Tổng thống Donald Trump và công khai vận động cho ứng viên đảng Dân chủ Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Cher đã sửa lại lời bài hát gốc để nói về việc ủng hộ ông Biden trở thành tổng thống Mỹ. Theo Billboard , Happiness là đĩa đơn mới nhất của bà được phát hành hôm 26.10 (giờ địa phương).

Từ tháng 2 năm nay, Cher đã trực tiếp tham gia chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên Binden. Tuần trước, một email do Fox News nhận được tiết lộ rằng ca sĩ 74 tuổi này sẽ đến Arizona và Nevada, những bang quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới, để vận động thay mặt cho ông Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris - liên minh tranh cử Phó tổng thống Mỹ cùng ông Binden. Sau đó, ca sĩ Cher cũng đã tự thông báo tin này trên Twitter.