Ca sĩ Mỹ Linh 'liếc xéo' khi Thanh Duy Idol nhắc đến 'cô giám thị khó tính'

Nối tiếp là tiết mục dàn dựng rất đầu tư về ngoại hình của Lynk Lee khi hóa thân thành ca sĩ Taylor Swift. Trước đó, trong quá trình tập luyện, giọng ca chuyển giới suýt ngất xỉu vì dồn quá nhiều sức khi vừa nhảy vừa hát. Tuy nhiên, Lynk Lee đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn của mình. Từ khi xuất hiện cho đến khi kết thúc, ca sĩ luôn giữ vững được thần thái sang chảnh đặc biệt của chủ bản hit You belong with me.