Ca sĩ Ngọc Ánh: Từng chạy 10 show một đêm, chỉ 2-3 ngày là đi sắm vàng

Tập 4 Đời nghệ sĩ dự kiến lên sóng ngày 25.7 với nhân vật chính là ca sĩ Ngọc Ánh. Trong khi đó, ca sĩ Thùy Trang và Nguyên Vũ trở thành khách mời, có dịp ôn lại những kỷ niệm gắn liền với “nữ hoàng rock".

Thùy Trang chia sẻ ngày xưa cô và ca sĩ Ngọc Ánh đi diễn chung show của bầu Duy Ngọc. Thời điểm đó, đàn chị đang là ngôi sao, cái tên bán vé cho tất cả sự kiện. Trong lần biểu diễn tại Châu Đốc (An Giang), 5 tụ điểm đều có Ngọc Ánh xuất hiện. Số lượng ca khúc cô hát trong một đêm là khoảng 10 bài cho một tụ điểm. Vì vậy, thu nhập của “nữ hoàng rock" cũng thuộc dạng “khủng" ở thời điểm đó. Theo lời Thùy Trang, cứ khoảng 2 - 3 ngày là đồng nghiệp lại rủ cô đi mua vàng theo dạng “tính cây chứ không tính chỉ”. Điều đó khiến giọng ca Bông vạn thọ nhiều lần “thèm" được cảm xúc như đàn chị.

Thùy Trang tiết lộ trước đây, cát-sê của cô chỉ bằng một phần tư đàn chị Ảnh: BTC

Chia sẻ thêm về mức cát-sê của cả hai lúc đó, Thùy Trang thật thà cho biết tên tuổi của cô chỉ mới nổi, còn Ngọc Ánh đã là ngôi sao nên thù lao cũng có sự chênh lệch. Thông thường ít khi nào ca sĩ biết cát-sê của nhau. Tuy nhiên, có lần vì chạy quá nhiều show tại TP.HCM nên giọng ca Anh ba Hưng bỏ quên bóp tiền tại một sự kiện mà Thùy Trang cũng góp mặt. “Nữ hoàng nhạc rock” vô tình tiết lộ mức cát-sê nhận được cho show diễn đó là 200 ngàn đồng, trong khi Thùy Trang chỉ được trả một phần tư con số ấy. Ngoài những câu chuyện vui trong công việc, Thùy Trang còn gửi lời cảm ơn Ngọc Ánh đã góp phần se duyên cho cô và ông xã để có được cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại.

Ngọc Ánh từng bị Nguyên Vũ tố “chảnh”, không thèm để tâm tới đồng nghiệp Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ca sĩ Nguyên Vũ cũng có dịp góp mặt trong chương trình để chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với “nữ hoàng rock". Vừa xuất hiện, anh đã “tố” Ngọc Ánh ngày xưa “rất chảnh” vì đi hát hiếm khi nói chuyện với ai trong hậu trường. Mãi đến thời gian sau, Nguyên Vũ mới biết hóa ra suy nghĩ của mình là sai. Theo nam khách mời, chỉ vì đàn chị chạy quá nhiều show trong một đêm nên không có thời gian trò chuyện cùng đồng nghiệp khác. Ngọc Ánh nói thêm lúc ấy cô chỉ có đúng 15 phút cho một sự kiện, 5 phút chuẩn bị và 10 phút hát. Có những lần gấp gáp không kịp chuẩn bị khiến cô phải cầm cả lược chải đầu lên sân khấu.

Bên cạnh những câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị, khán giả còn được sống lại trong không gian âm nhạc qua tiếng hát của “nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh với hàng loạt nhạc phẩm quen thuộc như Mong đợi ngậm ngùi, Say you will, Đêm huyền diệu, Không dám đâu, Kiếp đam mê…