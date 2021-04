Cardi B phản ứng trước clip nhảy cover của Rosé (Blackpink)

Trước đó vào ngày 19.3, một người hâm mộ đã bình luận trong bài đăng của Rosé yêu cầu cô thực hiện thử thách nhảy trên nền nhạc WAP của Cardi B. Đây cũng là một trào lưu được nhiều người hưởng ứng rầm rộ trong năm ngoái. Giọng ca On the ground đã hồi đáp: “Có thể tôi sẽ làm điều đó, có thể thôi nhé, nếu tôi chạm mốc 10 triệu lượt theo dõi”. Lúc bấy giờ, tài khoản TikTok của cô nàng đã được 9,5 triệu người theo dõi.

Trong đoạn video “cover”, Rosé để mặt mộc, đi chân trần và diện trang phục hoodie vô cùng kín đáo. Người đẹp thực hiện điêu luyện các động tác vũ đạo của WAP nhưng lại mang đến cảm giác đáng yêu thay vì gợi cảm như phiên bản gốc. Ở phần kết, Rosé còn tỏ vẻ khá ngại ngùng và không thể ngưng cười. Màn thể hiện của nữ ca sĩ được nhiều người khen ngợi. Ngay cả chính chủ Cardi B cũng hết sức thích thú. Nữ rapper chia sẻ lại đoạn clip lên Twitter của mình và bình luận: “Cô ấy vẫn trông thật ngây thơ… Đáng yêu quá đi”. Nhân dịp này, các fan của Blackpink còn tranh thủ yêu cầu Rosé mời thêm các thành viên khác trong nhóm thực hiện nhảy “cover”.

Có thể thấy, sau một thời gian tiến hành chiến lược “Mỹ tiến”, tên tuổi của Blackpink nói chung và Rosé nói riêng ngày càng thu hút được sự chú ý của giới nghệ sĩ cũng như khán giả quốc tế. Nổi bật với khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ nhưng Rosé cũng chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về khả năng vũ đạo của mình. Mới đây, Rosé chứng tỏ năng lực của một nghệ sĩ toàn cầu khi tung hai ca khúc “hit” hoàn toàn bằng tiếng Anh là On the ground và Gone. Nhờ On the ground, Rosé đã trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc đạt vị trí 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Bên cạnh đó ca khúc On the ground cũng xuất sắc giành vị trí số 1 trên 2 bảng xếp hạng Global 200 và Global Excluding U.S.