Cát Tường: Tôi rất tức khi bị chửi rủa xấu xí, đồn đại dao kéo 'nát mặt'

Đáng chú ý, MC Bạn muốn hẹn hò cũng thẳng thắn tiết lộ mình từng can thiệp dao kéo để gương mặt trông cân đối hơn. Sự việc này khiến Cát Tường đắn đo một thời gian dài trước khi thổ lộ trước công chúng. Cô mong muốn mọi người hiểu mình hơn và tránh những tin đồn vô căn cứ. “Tôi khẳng định gương mặt mình hoàn toàn tự nhiên trừ việc tôi đi cắt cánh mũi. Chỉ vì tôi sửa mũi mà nhận bao nhiêu lời chỉ trích, nhiều người đi đồn tôi sửa nát mặt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cát Tường mong chia sẻ câu chuyện làm đẹp của bản thân để cảnh báo khán giả, nên cân nhắc khi muốn can thiệp dao kéo

Tiết lộ về lý do phẫu thuật thẩm mỹ , diễn viên phim Đồng tiền xương máu kể: “Ngày xưa, mặt tôi trông khá hài hòa, chỉ có cánh mũi hơi to. Thời đi học, bạn bè hay ghẹo mũi tôi lắm. Tôi là con gái nên buồn lắm chứ. 19 tuổi, tôi lên Sài Gòn làm ca sĩ, đang chạy xe trên đường thì có hai chàng trai chạy xe máy theo khen tôi. Tự dưng, đến ngã tư đèn đỏ, hai người này đậu xe sát tôi, người ngồi sau mới nói, cô này đẹp nhưng mũi hơi to. Trời ơi, lúc đó tôi buồn thê thảm”.