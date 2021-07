Cát Tường xúc động: Fan gửi tặng 500kg rau củ, nhờ tôi tiếp tế cho người dân

Trưa 26.7, Song Hye Kyo chia sẻ ảnh bóng lưng cô và bạn diễn Jang Ki Yong trên phim trường Now, We Are Breaking Up . Đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo có động thái đề cập đến bộ phim mới trên trang cá nhân.