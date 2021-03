Céline Dion nhận bằng tiến sĩ

Tờ People đưa tin nữ danh ca Céline Dion được nhận bằng tiến sĩ âm nhạc danh dự từ Học viện âm nhạc Berklee. Ngoài giọng ca My Heart Will Go On, những gương mặt khác bao gồm Pharrell Williams, Donald Harrison và Chad Hugo cũng có vinh dự tương tự. "Tôi rất vui mừng khi nhận bằng tiến sĩ danh dự từ @BerkleeCollegeSchool of Music. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được đứng cùng hàng ngũ với những nghệ sĩ tài năng từng được vinh danh trước đây", nữ ca sĩ viết trên Twitter.