'Chú lùn' của TVB đón con gái thứ 2 bên bà xã hoa hậu

Hôm 17.12, Vương Tổ Lam chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con gái lớn Vương Hải Vận (Gabrielle) đồng thời tiết lộ anh và hoa hậu Lý Á Nam vừa chào đón con gái thứ hai Vương Hải Tịnh (Hayley). Nhóc tì mới của cặp sao chào đời ngày 15.12 tại Thượng Hải ( Trung Quốc ), trước sinh nhật của chị gái 2 ngày. Nam nghệ sĩ 8X khoe khoảnh khắc nhí nhố, dễ thương bên vợ con và xem thành viên mới của gia đình là món quà Giáng sinh sớm. Bên dưới mục bình luận, đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng đến sao phim Giang hồ thất quái.

Sao nam họ Vương nói đùa rằng anh mong con gái không thừa hưởng vẻ ngoài kém sắc như bố ẢNH: INSTAGRAM NV

Chia sẻ với truyền thông Hồng Kông, Vương Tổ Lam tiết lộ anh đã rất hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy con gái Hayley. Nam diễn viên 40 tuổi vui vẻ chia sẻ: “Khoảnh khắc đầu nhìn thấy con gái, tôi lập tức bật cười vì con bé trông giống hệt chị gái lúc mới sinh. Điều duy nhất tôi thấy 2 đứa khác biệt có lẽ là mũi của Hayley to hơn so với mũi chị gái. Sau này con bé chắc hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp, thật may vì con gái không giống tôi”.

Sao nam sinh năm 1980 cũng chia sẻ rằng lần thứ 2 vợ mang thai, anh đã bớt lo lắng, hồi hộp hơn nhờ có kinh nghiệm từ lần sinh đẻ trước đó và mọi thứ sớm đã được hai vợ chồng sắp xếp đâu vào đấy. Nói về lần thứ 2 làm bố, Vương Tổ Lam thừa nhận anh đang trải qua cảm giác hạnh phúc và kỳ diệu khó mà diễn tả bằng lời.

Vương Tổ Lam và Lý Á Nam từng bị nhiều người bàn tán vì cách biệt ngoại hình quá lớn. Vợ anh cao 1,75m, sở hữu nhan sắc hoa hậu trong khi nam diễn viên chỉ cao 1,62m và diện mạo kém điển trai ẢNH: INSTAGRAM NV

Vương Tổ Lam sinh năm 1980, anh là nam MC, diễn viên, nổi tiếng tại Hồng Kông. Dẫu không sở hữu ngoại hình bắt mắt lại chỉ cao khoảng 1,62m song nghệ sĩ 40 tuổi vẫn nhận được sự yêu mến từ công chúng nhờ sự duyên dáng, tài năng. Anh góp mặt trong nhiều chương trình và bộ phim nổi tiếng như: Hoàng Phi Hồng, Giang hồ thất quái, Điệp vụ Milano, Sóng gió gia tộc, Chân trời mơ ước… Bên cạnh đó, Vương Tổ Lam cũng được biết đến với vai trò là thành viên chính thức trong đội hình của Running Man bản Trung.