Cindy Thái Tài bất ngờ làm nhà thiết kế thời trang

Trong 7 nhà thiết kế và thương hiệu của đêm diễn thứ hai, điều gây bất ngờ cho khán giả tại Vietnam Junior Fashion Week lần này là sự góp mặt của một nhà thiết kế vừa lạ lại vừa quen trong showbiz Việt - Cindy Thái Tài. Là một trong những nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên thành danh trong vai trò ca sĩ, Cindy Thái Tài cũng là người dạy những bước đi đầu tiên của Xuân Lan trong sự nghiệp catwalk.

Góp mặt trong tuần lễ thời trang lần này do chính học trò Xuân Lan của mình sáng lập, Cindy Thái Tài mang đến một luồng gió mới trong thời trang với Cindy for Kids. Trong bộ sưu tập The Dream’s, Cindy Thái Tài biến hóa tài tình các thiết kế giúp các cô bé ở tuổi ô mai trở thành những nàng công chúa mộng mơ.

Một thiết kế của Cindy Thái Tài Ảnh: KC Team