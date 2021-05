Con gái diva Mỹ Linh khiến Khắc Hưng bật khóc

Chương trình The Heroes 2021 trình làng tập 2 với những tiết mục bùng nổ giữa các giọng ca tiềm năng. Đáng chú ý, cô gái gây ấn tượng nhất chính là Mỹ Anh, ái nữ của ca sĩ Mỹ Linh . Tại đây, cô khiến khán giả ngưỡng mộ khi một mình đảm nhận hai vai trò là ca sĩ và producer. Mỹ Anh trình diễn ca khúc bằng tiếng Anh Got you với chất giọng nội lực cùng bản phối “nổi da gà”.