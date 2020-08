Cộng đồng mạng nói gì khi Hương Giang chọn đúng CEO giàu có để hẹn hò?

Tối 7.8, tập phát sóng tiếp theo của Người ấy là ai với nữ chính là Hoa hậu Hương Giang lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đứng trước các chàng trai sở hữu ngoại hình phong độ, giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh quyết định lựa chọn Matt Liu. Chàng trai này cũng là người vướng tin đồn hẹn hò với cô thời gian qua. Trên sóng truyền hình, CEO Singapore chọn #7July là hashtag dành cho mình. Anh giải thích: “Lý do thứ nhất là số 7 đối với người Hoa đại diện cho sự may mắn, gắn kết và là dấu hiệu cho mối quan hệ tốt đẹp. Lý do thứ 2 đây là sinh nhật của anh, bình thường sinh nhật anh sẽ ở bên gia đình, bạn bè nhưng sinh nhật lần này anh muốn có em bên anh”.