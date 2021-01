Đàm Vĩnh Hưng hát live máu lửa, Quý Bình khoe giọng tình cảm

Được biết, trước giờ hát chính, Mr. Đàm đã đến tổng duyệt hơn 10 bài hát. Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi phong độ của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, giám khảo chương trình Đại sứ hoàn mỹ còn khuấy động sân khấu bởi liên khúc Touch by touch - Hey hello - You're my love - You're my live

Ảnh: BTC