Dàn tài tử gây sốt trong 'Trường An Nặc'

Yến Vương Tiêu Thừa Húc do Thành Nghị đóng trong Trường An Nặc được xem là một trong những nam chính trải qua nhiều bi kịch nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2020. Ngay từ những tập đầu tiên, Tiêu Thừa Húc đã phải khổ sở chứng kiến mẫu phi tự sát. Trong phân đoạn này, khoảnh khắc Thành Nghị đau đớn ngã quỵ và khóc xé ruột gan khiến khán giả ám ảnh.

Những tập gần đây của Trường An Nặc, Tiêu Thừa Húc tiếp tục đối mặt với vô vàn sóng gió: người con gái mình yêu Hạ Lan Minh Ngọc (Triệu Anh Tử) đã trở thành chị dâu, phát hiện sự thật về hoàng huynh thân thiết hoàng đế Tiêu Thừa Duệ ( Hàn Đống ) chính là người đã cướp ngôi vị và bức chết mẫu phi của mình… Trải qua quá nhiều biến cố, Tiêu Thừa Húc qua lối diễn xuất của Thành Nghị mang trong mình nỗi thất vọng, hoang mang, mất lòng tin với tất cả và một lòng quyết tâm trả thù.

Thành Nghị ngoài đời (trái) và trong Trường An Nặc. Anh được đánh giá là một trong những mỹ nam Hoa ngữ phù hợp với tất cả tạo hình cổ trang ẢNH: CẮT TỪ PHIM Nét diễn thâm trầm và biến chuyển tâm lý nhẹ nhàng của Thành Nghị là điểm sáng của phim Trường An Nặc ẢNH: WEIBO NV

Trên Douban, phần lớn người xem đều tán thưởng khả năng truyền tải cảm xúc của Thành Nghị trong Trường An Nặc. Nhiều khán giả cho hay họ không khỏi rùng mình trước kỹ năng nhập vai và thể hiện nhân vật của nam diễn viên sinh năm 1990. Trên các diễn đàn phim ảnh, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận có cánh về nhan sắc của anh.

Trong Trường An Nặc, tạo hình cổ trang giúp Thành Nghị làm nổi bật gương mặt đẹp trai, cùng phong thái đĩnh đạc. Thậm chí, người hâm mộ cho rằng nhân vật “hot boy của Đại Thịnh quốc” Tiêu Thừa Húc còn cuốn hút hơn so với vai diễn của anh trong Lưu ly mỹ nhân sát

Điểm cộng cho bộ phim Trường An Nặc chính là dàn nam thần “đẹp hơn hoa” ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Có thể nói, 2020 là một năm đáng chú ý trong sự nghiệp Thành Nghị. Hai bộ phim Lưu ly mỹ nhân sát và Trường An Nặc do nam nghệ sĩ đóng chính lần lượt lên sóng làm tên tuổi của anh nóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nổi tiếng cũng đi kèm với tai tiếng. Lùm xùm thái độ lơ là, tránh né bạn diễn Viên Băng Nghiên tại đêm hội Vân ca lưu ly (mừng thành công của Lưu ly mỹ nhân sát) khiến Thành Nghị bị chê trách. Gần đây, anh cũng thường xuyên bị những kẻ săn ảnh làm phiền khi quay dự án Mộng tĩnh Trường An.

Hiện Thành Nghị vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ Trường An Nặc. Bên cạnh nội dung phim kịch tính, điều khiến khán giả bị hút vào phim đó là dàn nam thần. Ngoài Thành Nghị, tác phẩm còn có sự góp mặt của Hàn Đống, Hàn Thừa Vũ, Hoàng Hựu Minh, Lý Tuấn Duật, Phó Phương Tuấn… Tác phẩm được phát sóng trên các ứng dụng của Truyền hình FPT 2 tập mỗi ngày vào thứ 5, 6, 7 hằng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.

Nhờ vẻ ngoài cương nghị, phong trần, Hàn Đống dễ dàng hóa thân vào vai một vị vua ở tuổi tam tuần. Anh quen thuộc với khán giả qua loạt phim ăn khách Bộ Bộ Kinh Tâm, Bảng Phong Thần, Tân Thủy Hử, Mỹ nhân vô lệ… ẢNH: WEIBO NV Ngoài đời, Hoàng Hựu Minh sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, khí chất lãng tử, phong cách trẻ trung, cuốn hút. Tài tử ghi đểm với người xem qua phim Sam Sam đến đây ăn nào, Kim ngọc lương duyên, Như Ý truyện, Minh Lan truyện, Phù dao hoàng hậu… ẢNH: WEIBO NV

Hàn Thừa Vũ sinh năm 1991, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được biết đến cùng loạt tác phẩm: Chỉ vì độc thân nên ở bên nhau, Cực phẩm tân nương, Thính tuyết lâu, Cẩm y chi hạ, Lưu ly mỹ nhân sát... Ảnh: Cắt từ phim Lý Tuấn Dật từng là du học sinh Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên điển trai quyết tâm trở về Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất Ảnh: Cắt từ phim