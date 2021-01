Danh ca Tuấn Ngọc hát tưởng nhớ cố nhạc sĩ Lam Phương

Tiếp đó, nam danh ca trình bày ca khúc Save the last dance for me. Với nền nhạc của ca khúc bất hủ, ông khéo léo kết hợp với vũ đoàn tạo không khí sôi động. Sự trẻ trung trong phong cách trình diễn lẫn giao lưu với fan khiến khán giả thích thú, dù nam ca sĩ năm nay đã ngoài 70 tuổi

Ảnh: BTC