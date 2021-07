Đạo diễn tiết lộ điều bất ngờ về vai của Thái Hòa trong 'Cây táo nở hoa'

Nữ đạo diễn thừa nhận ở Việt Nam, thị trường diễn viên không nhiều và không quá đa dạng, đặc biệt là những người giỏi. Vì vậy, cô và ê-kíp phải cân nhắc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những diễn viên phù hợp. “Trong đó có một số vai chỉ có duy nhất thôi, không có sự lựa chọn thứ 2, đó là anh Thái Hòa”, cô nói. Giải thích cho phát ngôn này, Võ Thạch Thảo cho biết bản thân cô mong muốn có một diễn viên vào vai người anh mà khi nhìn vô, cô thấy được sự đáng tin. “Anh ấy có nét dí dỏm với đứa em, có sự nghiêm túc với con gái nhưng cũng có sự loay hoay trong chính cuộc đời của mình”, nữ khách mời chia sẻ.

Chia sẻ thêm về nhân vật Ngọc do Thái Hòa đảm nhận, Thạch Thảo nhận xét đó là người hi sinh, can đảm. Cô cũng cho biết khi xem phim, nhiều khán giả nhận xét nhân vật này nhu nhược, song với nữ đạo diễn thì không phải vậy. Cô lý giải: “Người ta nói về một người nhu nhược khi người đó quỳ gối vì bản thân mình. Còn ở đây Ngọc sẵn sàng quỳ gối vì người khác, đó là sự can đảm. Càng theo dõi về sau, khán giả sẽ hiểu được cách đối xử của Ngọc dành cho các em từ nhỏ nó hình thành nên các em bây giờ".