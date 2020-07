Đến nhà không gặp, fan điên tiết đốt luôn xế hộp của thần tượng

Hôm 1.7, Coconuts đưa tin về “một trong những vụ án kỳ lạ nhất giữa người nổi tiếng Indonesia và fan của họ”. Cụ thể, quý ông 40 tuổi tên Pije đã phóng hỏa đốt chiếc xế hộp của Via Vallen đang đậu ở con hẻm thuộc khu nhà của cô tại Sidoarjo, miền đông Java (Indonesia). Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 28.6 (giờ địa phương).

Trên trang cá nhân, Via Vallen chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh, cho thấy hành tung của nghi phạm và khoảnh khắc chiếc xe bị lửa nuốt trọn. Cô cho hay lý do đăng tải trên Instagram là để giúp đội chữa cháy đến sớm hơn cũng như thúc đẩy cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Đồng thời, người đẹp còn kể rằng bản thân rất bối rối trước sự việc này. Giọng ca 28 tuổi còn tiết lộ trên tường nhà có dòng chữ đe dọa có đoạn: “Mấy người nên chết hết đi”.

Dân mạng sốc với khoảnh khắc xe của nữ nghệ sĩ bỗng bị bốc cháy dữ dội ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngày 1.7, cảnh sát đã bắt giữ Pije và tịch thu một túi đồ của người này. Trong túi có sổ ngân hàng và chai nước - được cho là để chứa xăng đốt xe... Tại đồn cảnh sát, Pije khai rằng mình là fan lớn của Via Vallen, nhưng cô lại làm tổn thương hắn. Tất cả chỉ vì ông ta đến nhà thần tượng 2 lần, nhưng không lần nào được gặp mặt cô...

Via Vallen buồn bã bên chiếc xe bị thiệt hại nặng nề vì fan cuồng ẢNH: INSTAGRAM NV

Danh tính của Pije cũng được cập nhật chi tiết. Hắn là cư dân Bắc Sumatra, sống tại một ngôi nhà thuê ở Cikarang. Hằng ngày, Pije làm những công việc lặt vặt, bán quần và những thứ linh tinh khác. Hắn thừa nhận đã liều lĩnh đến Sidoarjo bằng cách quá giang xe tải và các hình thức di chuyển khác để được tiếp xúc trực tiếp Via Vallen.

Trước mắt, Pije bị buộc tội phá hoại tài sản theo bộ luật hình sự của Indonesia (KUHP), có hình phạt tối đa là 12 năm tù. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra thêm và cân nhắc đến trạng thái tinh thần của người này.