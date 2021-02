Diễn viên Tường Vi nói gì khi tên mình thường bị viết sai chính tả?

Đảm nhận vai trò MC trong Thử thách bất ngờ, Tường Vi cũng có dịp tự ôn lại kiến thức của mình vì cô tự nhận bản thân không giỏi ngữ pháp hay từ vựng. Người đẹp chia sẻ: “Để nói tự tin về tiếng Việt hay không thì mình không dám nhận, nó cũng không phải thế mạnh của mình. Vì thật ra có nhiều từ mọi người hay dùng kiểu “sai cũng thành đúng” nên có một sân chơi để củng cố lại từ ngữ như thế này thì quá hay”.

Nữ diễn viên còn lấy ví dụ chính cái tên của mình khiến nhiều người hay nhầm lẫn giữa Tường Vi và Tường Vy. “Cô Thắm” đã đính chính nhiều lần nhưng vẫn có nhiều người ghi không đúng. Tường Vi vui vẻ chia sẻ: “Vi nhắc mãi nhưng mọi người cứ ghi sai nên giờ thấy bình thường, cũng không khó chịu gì. Nhưng mà các bạn fan của Vi thì hơi có tí nhao nhao lên, các bạn cứ nói là: “Ghi sai tên chị tôi kìa”, “Sao lại ghi sai tên chị vậy?”… Nói chung là mình nhắc cứ nhắc mà mọi người sai cứ sai. Nên thật ra là “sống chung với lũ” chứ cũng quen bao nhiêu năm nay rồi”.

Quỳnh Châu liên tục bị đồng nghiệp nhắc nhở vì chơi gian lận Ảnh: BTC

Tường Vi cho biết 2020 là một năm khó khăn đối với mọi người nhưng cô vẫn may mắn hoàn thành được những dự định của bản thân và cảm thấy hài lòng với mọi thứ. Ngoài việc đóng phim, diễn kịch, Tường Vi còn đi sâu hơn vào lĩnh vực MC khi dẫn dắt nhiều chương trình. Với cô, đây là một điều may mắn vì khi sân khấu kịch đóng cửa vì dịch, người đẹp vẫn còn có những hoạt động khác để đỡ nhớ nghề. “Khi Vi cầm micro dẫn, thực sự Vi được rất nhiều vì trước đó Vi rất nhát trong việc làm MC. Có lẽ do những ngày đầu mới vào nghề mình cũng có cái phốt lớn kiểu chưa kịp dẫn đã vấp té tắt điện. Lúc đó mình hoảng luôn và không biết làm sao vì chương trình trực tiếp. Cách mình tương tác với các anh chị, các bạn nghệ sĩ cũng phải tinh tế nên Vi rất thích vai trò này”, diễn viên Cá Rô em yêu anh vui vẻ nói.

Tập 2 Thử thách bất ngờ dự kiến lên sóng ngày 26.2 trên HTV9 có sự góp mặt của Chế Nguyễn Quỳnh Châu , Lê Nhân cùng hai người chơi là Giang Mỹ Huyền và Huỳnh Thanh Phong. Lần đầu tiên đến với một sân chơi thử thách khả năng về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt, Quỳnh Châu khá tự tin, không hề sợ sệt và còn khẳng định: “Em không bao giờ copy bài bạn vì ba mẹ em, gia đình em đang tự hào xem em qua tivi nên em không thể làm mọi người thất vọng được”. Thế nhưng chỉ ít phút sau đó, chân dài đã “trở mặt” và lén nhìn sang người chơi khác để chốt đáp án.

Chứng kiến khoảnh khắc này, MC Tường Vi liền nhắc nhở đàn em không được “gian lận” nhưng Quỳnh Châu vẫn chăm chú nhìn bài bạn, chỉnh sửa đáp án và có được câu trả lời chính xác. Không chỉ vậy, chân dài sinh năm 1994 còn chống chế: “Em rất tập trung vào làm việc trả lời đáp án của mình, không hề quay nhìn sang ai luôn, không biết mọi người trả lời xong lúc nào”. MC chương trình liền cho tua lại diễn biến lúc nãy trên sân khấu khiến nữ người mẫu được phen “bẽ mặt” còn Lê Nhân và 2 người chơi còn lại thì hùa nhau chọc ghẹo.