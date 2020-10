Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình trong đêm nhạc từ thiện

Chương trình gây quỹ từ thiện “Share the love” do anh Vũ Nguyễn Minh Tuấn, chị Trần Thị Thu Trang đồng tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp: Thương hiệu thời trang LYP, Helen Health Care, Công ty trầm hương An Thanh, Nhà hàng Cơm niêu Cậu ấm, Vân Trang Spa. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, đem lại tổng nguồn quỹ hơn 3 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.