Đồng nghiệp hốt hoảng vì Võ Hoàng Yến ngã sõng soài trên sân khấu

Chương trình Bí kíp vàng mùa 3 trình làng tập 1 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Đảm nhận vai trò MC trong mùa này tiếp tục là ca sĩ S.T Sơn Thạch . Khác với các mùa trước, chương trình tiếp nối là phiên bản trẻ trung, năng động với nhiều thử thách hóc búa kết hợp trò chơi vận động.

Xuất hiện trong tập đầu tiên gồm các khách mời: Huỳnh Lập, Lê Nhân và Võ Hoàng Yến . Đảm nhận vai trò đội chủ nhà là diễn viên Puka và Lê Dương Bảo Lâm. Tại đây, họ phải thử sức với ba vòng thi kịch tính, kết hợp giữa vận động và trí tuệ. Ở mỗi phần, các đội chơi phải tranh nhau ghi điểm bằng trò chơi thể lực, nếu thắng trận họ sẽ có quyền trả lời câu hỏi . Số điểm thưởng sẽ được cộng dồn về sau và quy thành tiền mặt, có giá trị lên đến 50 triệu đồng.

Lê Dương Bảo Lâm gây bất ngờ khi hoàn thành khá tốt phần thi Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, phần thi đầu tiên khiến khán giả ngỡ ngàng vì độ “máu lửa” của các người chơi. Vòng thi mang tên “chim ấp trứng”, buộc khách mời phải ngồi trên một quả bóng được ngâm trong bồn nước lạnh, càng giữ thăng bằng càng lâu họ càng có cơ hội giành chiến thắng. Đội nhà (S.T Sơn Thạch, Puka và Lê Dương Bảo Lâm) bắt đầu suôn sẻ khi hoàn thành trọn vẹn trong thời gian khá dài.

Tuy nhiên, đội khách lại gặp phải nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Xung phong thi trước để vực dậy tinh thần đồng đội nhưng siêu mẫu Võ Hoàng Yến lại nhận cái kết đắng. Do chiều cao khủng với đôi chân dài, nữ người mẫu gặp khó khăn khi giữ thăng bằng vì quả bóng quá nhỏ. Cô liên tục chao đảo dù có sự giúp đỡ của hai đồng đội là Huỳnh Lập và Lê Nhân. Tưởng chừng đã quen với trò chơi, nhưng khi các diễn viên buông tay, Võ Hoàng Yến đã gặp sự cố. Quả bóng bị dồn lực nên đẩy siêu mẫu ngã về trước khiến cô không kịp phản ứng. Do không có điểm tựa nên huấn luyện viên The Face ngã sõng soài ngay trên sân khấu.

Võ Hoàng Yến ngã đau vì tham gia trò chơi vận động Ảnh: Chụp màn hình

Trước sự việc, các đồng nghiệp không khỏi hoảng hốt vì sự việc diễn ra đột ngột. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm bật cười, bày tỏ hả hê khi đội bạn “lép vế” ngay từ vòng mở màn. Nam diễn viên “cà khịa” đàn chị: “Chị chơi game tệ vậy rồi học trò chị khinh chị rồi sao?”. Đáp trả đàn em, cô bật cười cho biết không nghĩ trò chơi lại khó đến vậy. Dù có kinh nghiệm giữ thăng bằng và bản lĩnh sân khấu ở nghề người mẫu nhưng Võ Hoàng Yến thừa nhận “bó tay” trước thử thách.

Tuy nhiên, hai thành viên còn lại ở đội siêu mẫu tỏ ra vô cùng “đáng gờm” khi trụ lại trên quả bóng gần 1 phút, đánh bại đội nhà. Họ giành quyền trả lời câu hỏi và ghi 2.000 điểm đầu tiên. Trải qua loạt thử thách, đội Võ Hoàng Yến vẫn giữ phong độ, mang về tổng tiền thưởng là 8 triệu đồng. Trong khi đó, đội nhà của Lê Dương Bảo Lâm lại gây tiếc nuối khi để thua đội bạn, mang về 4 triệu đồng.