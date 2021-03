Dương Mịch: Nữ cường trở nên yếu mềm vì phải lòng cấp dưới

Tái xuất màn ảnh nhỏ với Bạo phong nhãn Dương Mịch “lột xác” với hình tượng nữ cường mạnh mẽ, độc lập. Vào vai nữ trinh sát An Tĩnh, nữ diễn viên khéo léo khắc họa một nhân vật đầy mưu trí, bản lĩnh và quyết đoán mỗi khi đương đầu với những nhiệm vụ cam go. Cùng với những tình tiết phá án kịch tính, mối tình cấp trên - cấp dưới giữa An Tĩnh với Mã Thượng ( Trương Bân Bân thủ vai) cũng trở thành điểm hấp dẫn của bộ phim.