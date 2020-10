Fan của V (BTS) là cộng đồng fan Kpop lớn nhất tại Việt Nam

Allkpop công bố bảng thống kê lượng người like trên fanpage các nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, đứng nhất và nhì là fanpage Việt Nam của hai tài tử đình đám Ji Chang Wook (1.322.028 triệu lượt thích) và Lee Kwang Soo (723.922 lượt thích). Xếp thứ 3 là fanpage Việt Nam của V ( BTS ) cùng 602.191 lượt thích (tính đến ngày 8.10). Đáng chú ý, dù xếp thứ 3 trong danh sách tổng hợp, nhưng nếu so với các sao Kpop khác thì fanpage của V là fanpage Việt Nam có lượng like cao nhất.