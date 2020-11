Fan phấn khích khi Gong Yoo đáp lại tình cảm của Lisa (BlackPink)

"Tôi đã đọc bài báo về việc Lisa chọn tôi là hình mẫu lý tưởng rồi. Cô ấy có nhắc đến chuyện xin chữ ký nên tôi đã gửi tặng cho Lisa một bản. Thế nhưng tôi chẳng thể tự tay đưa món quà cho cô ấy. Bản thân tôi rất biết ơn khi Lisa luôn theo dõi và ủng hộ mọi dự án phim ảnh của tôi", Gong Yoo hào hứng chia sẻ. Khi tập Entertainment Relay Live trên được phát sóng, cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú khi biết được Gong Yoo đáp lại tình cảm của Lisa. "Cuối cùng thần tượng cũng chú ý đến Lisa", một người viết. "Lisa chắc hẳn đang hạnh phúc lắm", tài khoản khác hài hước. "Gong Yoo thật đáng yêu khi ngại ngùng", một khán giả nhận xét.

Gong Yoo (tên thật: Gong Ji Cheol) là nam diễn viên đình đám của Hàn Quốc. Anh tham gia đóng phim từ rất sớm và khẳng định tên tuổi của mình tại làng phim ảnh Hàn lẫn châu Á nhờ cơn sốt của các phim Tiệm cà phê Hoàng tử, Train to Busan, Kim Ji Young 1982, Goblin… Dù bị đồn hẹn hò cùng Yoon Eun Hye, Ahn So Hee , Kim Go Eun và bí mật kết hôn với Im Soo Jung, Jung Yoo Mi, tài tử 41 tuổi không bao giờ lên tiếng về tình cảm của mình. Bộ phim lấy chủ đề khoa học viễn tưởng có tên Seo Bok đóng chung với Park Bo Gum của anh dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 2.12 sắp tới.