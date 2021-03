Galaxy Studio phát hành độc quyền phim Disney tại Việt Nam

Ngày 30.3, Công ty cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) công bố đạt được thỏa thuận với Công ty The Walt Disney (khu vực Đông Nam Á) và được chỉ định là nhà phát hành độc quyền các phim điện ảnh chiếu rạp của The Walt Disney Studios tại thị trường Việt Nam. Trong đó bao gồm các bom tấn hành động ăn khách đến từ Marvel Studios, Disney Studios, 20th Century Studios, Lucasfilm sản xuất cho tới các phim hoạt hình của Pixar Studios và Walt Disney Animation Studios. Như vậy trong thời gian tới đây, các bom tấn Disney chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam như Black Widow, Cruella hay Luca đều sẽ được thông qua Galaxy Studio.

Galaxy Studio cho biết sẽ đưa tất cả các phim của The Walt Disney Studios tới khán giả Việt Nam cùng thời điểm với các nước trong khu vực. Việc hợp tác này thể hiện chiến lược phát triển bền vững lâu dài của The Walt Disney Studios đối với nền điện ảnh Việt, ngành công nghiệp được dự báo tăng trưởng trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới vào khoảng 15% mỗi năm (so với năm 2019).