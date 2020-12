Gặp lại U.80 Harrison Ford trong 'Indiana Jones 5'

Thông tin mà hãng Disney công bố thực ra đã được Harrison Ford phấn khích “nhá” cho khán giả biết trong talk show của Ellen DeGeneres. Còn ngày tháng ra mắt phần 5 do Lucasfilm sản xuất được chọn là tháng 7.2022.

4 thập niên đã trôi qua rất nhanh từ ngày Harrison Ford bắt đầu cuộc hành trình 4 chặng của nhân vật mang tính biểu tượng Indy. Mỗi cung đường tuy không liên tục nhưng vẫn cứ cuốn hút khán giả toàn cầu mê mẩn Indiana Jones. Bộ phim cuối cùng từ nhượng quyền thương mại là Indiana Jones và Vương quốc đầu lâu pha lê ra mắt gần 20 năm sau phần thứ ba Indiana Jones và cuộc Thập tự chinh cuối cùng được phát hành vào năm 1989. Sát nhau nhất là tác phẩm đầu tiên Raiders of the Lost Ark trình làng năm 1981, chỉ cách đàn em tiếp theo Indiana Jones and the Temple of Doom ba năm. Thế nên giờ đây sau cả thập niên vắng bóng, nếu tiếp tục dấn thân với hành trình Indiana Jones thứ 5, chàng Han Solo trong Chiến tranh giữa các vì sao có khiến khán giả phải gọi anh là lão Indy, bởi Harrison Ford đã bước vào tuổi 78?

Ford đã đóng vai này trong hơn 40 năm ẢNH DISNEY

Harrison Ford là hình mẫu diễn viên thành công sự nghiệp nhờ bền bỉ, chăm chỉ và đầy trách nhiệm với từng vai diễn. Ông đã phải mất đến 15 năm mới đặt chân lên được con đường vinh quang của thế giới điện ảnh. Thế nên giờ đây khi được tiếp tục đảm nhận vai, nghĩa vụ phải duy trì vị thế cho nhân vật biểu tượng Indy ngày nào được ông đặt lên hàng đầu.

Động lực khiến Harrison càng thêm phấn khích là lần này chính Steven Spielberg - dù không nhận lời trực tiếp chỉ đạo - cũng sẽ góp ý hỗ trợ đạo diễn James Mangold cho cuộc phiêu lưu thứ năm của Indiana Jones. Cho tới tác phẩm gần nhất của mình, Bridge of Spies, Spielberg đã làm được quá nhiều cho thế giới điện ảnh, trong khi Ford được nhiều lời khen ngợi do đã làm bùng nổ doanh thu các phòng vé, không chỉ với series Indiana Jones lâu nay mà còn với Star Wars: The Force Awakens hay gần đây nhất là Blade Runner 2049, tác phẩm mà ông tham gia cùng tài tử Ryan Gosling. Như vậy đến phần 5 này chỉ thiếu một hai cái tên quan trọng. Đó là George Lucas, người điều hành sản xuất và đồng viết kịch bản cả bốn bộ phim trước đó và diễn viên Shia LaBeouf, tài tử từng thủ vai chàng thanh niên gan dạ dũng cảm Mutt Williams, con trai ruột của nhà thám hiểm Indiana Jones.

Harrison Ford, trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984, rất phấn khích khi tiếp tục tham gia phần phim mới ẢNH DISNEY

Lời công bố của Disney đã dập tắt những lời đồn râm ran nhiều năm qua liên quan đến tin hành lang cho rằng Bradley Cooper, Chris Pratt hay Robert Pattinson sẽ thay thế Ford đội chiếc mũ phớt tay vung roi trên lưng ngựa. Lucasfilm sẽ sản xuất phần 5 và được kỳ vọng chẳng kém phần ra mắt trước đó Kingdom of the Crystal Skull, bộ phim đã kiếm được 317 triệu USD trong nước và 786 triệu USD trên toàn thế giới vào năm 2008. Thực ra trước đây hai năm Disney và Lucasfilm đã từng muốn tung ra Indiana Jones 5, nhưng do lúc ấy kịch bản chưa hoàn thành, kế tiếp là đại dịch, nên dự án bom tấn không kịp ra rạp năm 2020.

Harrison Ford ở buổi ra mắt bộ phim The Call of the Wild tại Los Angeles hồi đầu năm nay ẢNH: REUTERS

Khán giả rất khó đoán bộ phim mới như thế nào do không dễ tưởng tượng Ford sẽ đóng một cái gì đó trong cái tuổi thực của ông hiện nay. Một phỏng đoán nữa là có thể phim sẽ đi theo dạng phong cách biên niên sử Indiana Jones, tức một lão làng Indy già dặn kể lại chuyện đời quá khứ của mình qua diễn xuất của một diễn viên trẻ khác, chỉ có thế Disney mới vẫn phải cần đến Harrison Ford.

Thành công của Harrison Ford - Steven Spielberg có lẽ không cần phải tranh cãi. Năm 2017, độc giả của tạp chí Total Film từng bình chọn chuyên gia khảo cổ Indy do Harrison Ford thể hiện là gương mặt điện ảnh ấn tượng nhất trong lịch sử màn bạc thế giới. Từ series Indiana Jones rất nhiều loạt phim truyền hình, trò chơi điện tử ăn theo đã ra đời. Dẫu vậy, Disney và Lucasfilm chắc chắn vẫn sẽ phải sớm tìm kiếm người kế nhiệm Harrison Ford vì vấn đề tuổi tác nếu muốn tiếp tục duy trì ánh hào quang đã có.