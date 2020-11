Gin Tuấn Kiệt tung MV mới khiến Tóc Tiên, Thu Trang mê mẩn

Kẻ may mắn là ca khúc được nhạc sĩ Bảo Thạch “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Gin Tuấn Kiệt. Đồng thời, đây cũng được xem là một trong những sản phẩm mà Gin Tuấn Kiệt cùng ê-kíp đầu tư rất nhiều tâm sức lẫn kỳ vọng nhằm mang đến một phiên bản Gin Tuấn Kiệt trưởng thành, nhiều màu sắc âm nhạc hơn. Trút bỏ hình tượng “anh chàng nhà bên”, Gin Tuấn Kiệt hóa thân thành chàng ngư dân phong trần phải lòng nàng tiên cá. Câu chuyện trong MV được tường thuật lại bằng giai điệu ballad du dương, cộng hưởng với phần hình ảnh đầy thơ mộng được trau chuốt bởi đạo diễn Khương Vũ.

Gin Tuấn Kiệt cùng “mỹ nhân ngư” Katleen Phan Võ Ảnh: NVCC

Ngoài ra, để khởi động cho màn tái xuất chính thức của mình, Gin Tuấn Kiệt đã mời một số anh chị em bạn bè thân thiết trở thành những khán giả đầu tiên xem MV Kẻ may mắn. Các nghệ sĩ như Thu Trang, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Lâm Vỹ Dạ, Châu Đăng Khoa, Anh Tú, LyLy ai nấy đều rất bất ngờ trước độ “chịu chơi” của Gin Tuấn Kiệt trong MV mới. Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng dành những lời khen có cánh cho sản phẩm mới của đàn em. Giọng ca Ngày tận thế nhận xét giai điệu bài hát dễ thuộc, đoạn rap-melody nhiều cảm xúc.

Bối cảnh MV Kẻ may mắn là ngôi nhà phao lênh đênh giữa biển khơi Ảnh: Chụp màn hình

Trong khí đó, bộ đôi Lâm Vỹ Dạ - Châu Đăng Khoa cũng như Anh Tú - LyLy không giấu nổi sự ngạc nhiên vì những cảnh quay trên biển đầy lãng mạn của Kẻ may mắn. Đặc biệt, Thu Trang thể hiện sự hài lòng khi thấy vẻ ngoài trưởng thành, lãng tử của đàn em. Cả Tóc Tiên , Mai Tiến Dũng và Thu Trang đều nhận định rằng Gin Tuấn Kiệt đã nỗ lực rất nhiều trong sản phẩm lần này. Bởi 80% bối cảnh MV gần như được quay giữa biển đòi hỏi tinh thần làm việc của ê-kíp phải luôn ở mức cao để cảnh quay được thực hiện một cách tốt nhất, chỉn chu nhất.

Nhiều khung hình trong MV được chăm chút đẹp như phim điện ảnh Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về sản phẩm mới, Gin Tuấn Kiệt cho biết: “Các ca khúc trước giờ của Gin đa phần là các bản ballad rất buồn, rất tâm trạng. Ca khúc lần này là một ca khúc pop-ballad nhưng màu sắc sẽ có cảm giác tươi sáng hơn, vui vẻ hơn nhưng ẩn sâu bên trong nó lại là một nỗi lòng. Hơn nữa, Gin Tuấn Kiệt cũng mong muốn khán giả có thể nhìn thấy những bước chuyển trong âm nhạc của mình một cách rõ ràng hơn bằng cách thử nghiệm nhiều khía cạnh mới, chẳng hạn như việc thoát khỏi tạo hình dễ thương và kiểu MV dễ đoán”.

Phân cảnh cầu hôn đầy lãng mạn gây ấn tượng với khán giả Ảnh: Chụp màn hình

MV Kẻ may mắn là câu chuyện tình yêu trong trí tưởng tượng của chàng trai du mục Gin Tuấn Kiệt và nàng tiên cá. Cả hai đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngôi nhà nhỏ trên biển. Trong một lần, chàng trai quyết định cầu hôn nàng tiên cá, nhưng điều này đã mở ra lời nguyền khiến nàng tiên cá ngất xỉu và mất trí nhớ, tạo nên vòng lặp bất tận. Nhưng hết lần này đến lần khác, chàng trai vẫn kiên nhẫn yêu lại cô gái với trái tim nồng nhiệt như những lần đầu.

Gần 80% bối cảnh trong MV Kẻ may mắn được thực hiện trên ngôi nhà phao lênh đênh giữa biển khơi. Ý tưởng táo bạo này mang đến hiệu ứng hình ảnh đặc sắc cho MV mới của Gin Tuấn Kiệt. Từng góc máy đều được chăm chút kỹ lưỡng, có ý đồ. Những phân cảnh cầu hôn lãng mạn trên bờ cát sóng vỗ dễ dàng “đốn tim” khán giả. Đặc biệt, diễn xuất tình cảm giữa Gin Tuấn Kiệt và nữ chính Katleen Phan Võ cũng để lại nhiều ấn tượng. Gin Tuấn Kiệt cho biết ở Katleen Phan Võ hội tụ đầy đủ các yếu tố mà anh và ê-kíp mong muốn thấy được từ nhân vật “mỹ nhân ngư”. Cô có gương mặt lai Tây, hình thể khỏe khoắn nhưng từng nụ cười, ánh mắt đều rất ngọt ngào.

Với Kẻ may mắn, Gin Tuấn Kiệt không chỉ muốn mở ra những góc nhìn âm nhạc mới mẻ hơn cho người hâm mộ, anh còn muốn bước ra khỏi vùng an toàn để giới thiệu sự đa dạng trong màu sắc pop-ballad từng được nhiều người đánh giá là một màu và cũ kỹ. Với sự đầu tư nghiêm túc và thái độ ủng hộ nhiệt liệt đến từ các đồng nghiệp, Kẻ may mắn của Gin Tuấn Kiệt có nhiều tiềm năng trở thành ca khúc tỏ tình thịnh hành trong cuối năm nay.