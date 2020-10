Go Spring công bố đại sứ thương hiệu: Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy

Go Spring là thực phẩm hỗ trợ tăng cường nội tiết tố được kết hợp từ những thành phần tinh tuyển trong thiên nhiên, trong đó có chiết xuất cây dương xỉ và kết hợp với các thành phần khác như: thảo quyết minh, hà thủ ô đỏ, thổ nhân sâm, chiết xuất mầm đậu nành, vitamin E, vitamin C, đem lại hiệu quả trong việc hỗ trợ hạn chế lão hóa, giúp cải thiện các triệu chứng suy giảm sinh lý thời mãn kinh và tiền mãn kinh, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, góp phần duy trì sức sống rạng ngời và sự trẻ đẹp bền bỉ trong khát khao gìn giữ vẻ đẹp thanh xuân vĩnh hằng của phái đẹp. Với nguyên liệu thành phần nhập khẩu, được sản xuất trên hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, nhà máy đạt tiêu chuẩn cao, quy trình sản xuất sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên vật liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Spring là một sản phẩm của Matxi Corp - Tập đoàn chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, ra đời từ năm 2017 và chính thức xác lập thương hiệu Matxi Corp vào tháng 9.2019. Chỉ sau một thời gian ngắn, Matxi Corp đã phủ sóng rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các đại lý, đối tác phân phối của tập đoàn đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới với hơn 20.000 thành viên, hàng triệu sản phẩm được bán ra mỗi tháng. Hiện tại, ngoài Việt Nam, Matxi Corp đang hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Malaysia, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Định hướng đến năm 2023, Matxi Corp sẽ phát triển văn phòng đại diện ra 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với sự kiện ra mắt sản phẩm Go Spring và công bố đại sứ thương hiệu là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Tập đoàn Matxi Corp đã đánh dấu một bước hợp tác với gương mặt đại diện đồng hành cùng Go Spring trong hành trình lan tỏa nguồn cảm hứng thanh xuân bất tận. Website Go Spring: www.gospring.vn Website Matxi Corp: www.matxicorp.com