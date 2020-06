Hari Won thừa nhận sợ Trấn Thành

Chương trình Quý ông đại chiến lên sóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với sự xuất hiện của dàn trai đẹp và ban bình luận gồm Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Hương Giang , Ninh Dương Lan Ngọc. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, dàn người đẹp thoải mái bày tỏ quan điểm của mình về một người đàn ông hoàn hảo. Trong đó đáng chú ý nhất là bình luận của Hương Giang. Giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh chia sẻ quan điểm: “Tôi nghĩ không có người đàn ông nào hoàn hảo, nhưng tôi sẽ thích người đàn ông vì mình mà trở nên hoàn hảo hơn".

Về phía Lâm Vỹ Dạ , nữ diễn viên hài hước khẳng định trên đời này không có người đàn ông hoàn hảo. Bà xã Hứa Minh Đạt giải thích thêm: “Ngay cả em còn chưa hoàn hảo thì sao đòi một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ cần người đàn ông ấy mang tiền về cho mình là đủ rồi". Trong khi đó, bà xã Trấn Thành cho hay: “Với em, đàn ông hoàn hảo là người cùng nhìn về một hướng và nói chuyện được thì đó là người đàn ông hoàn hảo". Tiếp lời, MC Thành Trung chia sẻ: “Nếu chúng ta gặp đúng người, đúng việc như ý muốn thì đó là hoàn hảo".

Các quý cô nhiều phen phấn khích khi được trai đẹp trong chương trình tỏ tình Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, các chàng trai của chương trình phải vượt qua thử thách là đối diện với những chiếc hộp chứa nhiều loài vật khác nhau. Trong khi các nữ nghệ sĩ tỏ ra sợ hãi, Hari Won khiến cả trường quay thích thú khi tiết lộ cô rất thích chơi với lươn. Bà xã Trấn Thành bày tỏ thắc mắc tại sao có những con vật vô hại nhưng lại khiến con người tránh xa. Đồng thời, cô cũng tiết lộ bản thân rất sợ gián vì chúng mất vệ sinh và khả năng di chuyển quá nhanh. Chưa dừng lại ở đó, Hari Won nói thêm: “Ngoài con gián ra, em sợ chồng". Trước chia sẻ này, MC Thành Trung “cà khịa": “Anh cứ tưởng ở đây chỉ có anh lẻo mép với người thân thôi, hóa ra còn có em".

Danh ca Nguyễn Hưng ngại ngùng tiết lộ những điều không nói với vợ Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn thử thách này, Hương Giang tiết lộ cô tâm đắc với câu trả lời của một chàng trai khi cho rằng lý do đàn ông ngủ ngoài ghế sofa vì không đưa tiền lương cho vợ. Đồng quan điểm, MC Thành Trung cho hay: “Những người đàn ông có gia đình, từng ngủ ở ghế sofa sẽ phải vỗ tay cho bạn ấy, trong đó có tôi". Cũng trong dịp này, các đồng nghiệp còn lại có cơ hội “cà khịa" cuộc hôn nhân của Hari Won. Cụ thể, Lan Ngọc cho biết lý do Trấn Thành ngủ ngoài ghế sofa là vì không thuộc lời bài hát của vợ khiến cả trường quay được phen cười không ngớt. Tuy nhiên, theo quan điểm của Lâm Vỹ Dạ, cô cho rằng lý do Trấn Thành ngủ ngoài sofa vì: “Ảnh nói quá nhiều, chị Hari Won không ngủ được".

Trong chương trình, sự xuất hiện của danh ca Nguyễn Hưng khiến không khí của chương trình trở nên sôi động hơn. Thử làm người chơi của Quý ông đại chiến, nam ca sĩ nhận được câu hỏi từ MC Thành Trung về ba bí mật chưa nói với vợ. Trước tình huống này, Nguyễn Hưng cho biết: “Người yêu, người tình và….”. Sau 7 giây, thấy nam nghệ sĩ chưa kịp trả lời xong, Hương Giang lên tiếng bênh vực: “Em nghĩ rằng vì chú lúc nào cũng nói mọi điều với vợ, chỉ có hai điều đó là không thôi, chú không kiếm nổi điều thứ ba. Như vậy là người đàn ông quá tuyệt vời". Chia sẻ của Hương Giang nhận được sự đồng tình của khán giả có mặt tại trường quay.