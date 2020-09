Hé lộ lần 'xích mích' giữa hai quán quân Vietnam Idol Quốc Thiên - Uyên Linh

Chương trình Giải mã tri kỷ trở lại với sự tham gia của đôi bạn thân 10 năm Quốc Thiên - Uyên Linh. Mở đầu chương trình, khán giả được dịp lắng nghe hai nghệ sĩ trình bày ca khúc quen thuộc Chiếc lá mùa đông. Trong khi Quốc Thiên gây ấn tượng với giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc, Uyên Linh lại sở hữu chất giọng mạnh mẽ, đầy nội lực chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, Quốc Thiên cho biết giọng hát của Uyên Linh tại cuộc thi đã gây ấn tượng cho anh khi xem cô trình diễn. Thậm chí, nam ca sĩ còn xin số điện thoại và bày tỏ tình cảm cũng như thể hiện sự ủng hộ cô. Sự ấm áp của Quốc Thiên dần chinh phục được tính cách lạnh lùng của Uyên Linh, khiến cả hai ngày càng trở nên gắn bó.

Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu, Quốc Thiên và Uyên Linh còn là đôi bạn thân thiết ngoài đời Ảnh: BTC

Dù gắn bó với nhau nhiều năm, tuy nhiên, hai nghệ sĩ từng xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm khi hợp tác. Đặc biệt là ca khúc Em xa theo bình yên được phát hành năm 2015 không phải là bản chính thức cuối cùng, do sự hiểu lầm khi gửi email. Theo Quốc Thiên, Uyên Linh là người chịu trách nhiệm nhận bản final (bản hoàn thiện cuối cùng), còn anh là người gửi final đấy cho nhà phát hành. Và cái bản cuối cùng vì lý do gì Uyên Linh đã quên không gửi cho Quốc Thiên trước khi đưa cho nhà phân phối, khiến bản Quốc Thiên gửi đi phát hành là một cái khác. Điều đó khiến nữ ca sĩ vô cùng day dứt vì không thể mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉn chu nhất và thừa nhận "đó là lỗi của Linh". Nhắc đến sự việc, Quốc Thiên cũng bày tỏ tiếc nuối, may là lỗi không quá lớn.

Bước sang phần Thách thức tri kỷ, hai khách mời lại mang đến những thông tin thú vị về tình bạn giữa đôi bên. Vì chỉ đúng được 5/10 câu, Quốc Thiên và Uyên Linh phải đón nhận "hình phạt" từ chương trình: một người phải thổi kèn và người còn lại nghe giai điệu đoán tên bài hát.

Quốc Thiên - Uyên Linh là một trong những đôi bạn thân được ngưỡng mộ của showbiz. Cả hai bày tỏ trân trọng khi quen biết và đồng hành suốt 10 năm qua Ảnh: BTC

Đào sâu hơn về mối quan hệ giữa cả hai, Quốc Thiên cho biết Uyên Linh là người rất thích uống bia, tối nào cô cũng phải uống 2-3 lon rồi mới đi ngủ. Thậm chí, có hôm cô còn nhắn tin nhờ anh chạy đi mua bia mang qua tận nhà cho mình.

Tại không gian đầy xúc cảm của phần Cảm ơn và xin lỗi, Uyên Linh lại một nữa xin lỗi Quốc Thiên về những hiểu lầm đã qua. Cô hứa với anh rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh vì tình bạn với Quốc Thiên là một trong những điều quý giá nhất mà cô phải giữ gìn.