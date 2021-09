Hé lộ tình trạng 'ma cũ bắt nạt ma mới' tại showbiz Hàn Quốc

Trên kênh YouTube Wayland, Way (cựu thành viên Crayon Pop) cùng Heo Yi Jae tiếp tục gây chú ý với những bật mí về mặt trái của làng giải trí Hàn Quốc . Trong một video, Way kể lại câu chuyện mà cô từng gặp phải khi mới từ vai trò ca sĩ thần tượng lấn sân sang diễn xuất. Trong một lần đóng phim, Way khó xử khi nghe được một minh tinh đàn chị (gọi tắt là A) có ý than phiền rằng không nhận được xe đồ ăn nào từ fandom của Way.