Hé lộ tựa phim chính thức của phần 2 'Aquaman'

James Wan trong cuộc họp sản xuất phim Aquaman and the Lost Kingdom

Mới đây James Wan đã tiết lộ tựa đề chính thức cho Aquaman 2 thông qua bài đăng trên Instagram cá nhân. Theo đó, phần 2 của "bom tấn" này có tên Aquaman and the Lost Kingdom (tạm dịch: Aquaman và Vương quốc đã mất). "Thủy triều đang lên", đạo diễn gốc Á viết đính kèm hình ảnh chụp màn hình máy tính có tựa đề của phim. Được biết Aquaman and the Lost Kingdom sẽ bắt đầu quá trình ghi hình vào tháng 7 tới.

Trong Aquaman (2018) có chi tiết đề cập đến 7 vương quốc được thành lập sau sự sụp đổ của đế chế do vua Atlan cai trị, bao gồm Atlantis, Xebel, The Brine, The Fishermen, The Trench, Deserters và Lost Kingdom. Như vậy có khả năng khán giả sẽ được hiểu rõ hơn về câu chuyện của 7 vương quốc dưới đáy biển cũng như lịch sử hình thành và phát triển của các dân tộc này thông qua Aquaman and the Lost Kingdom