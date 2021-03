H’Hen Niê hóa công chúa Raya của Disney

Raya và rồng thần cuối cùng là phim hoạt hình của Disney có nhiều người Việt nắm vai trò chủ chốt trong quá trình sản xuất phim. Đặc biệt, vai công chúa Raya do nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần lồng tiếng. Cô từng tham gia bom tấn Star Wars: The Rise of Skywalker và được coi là một trong những diễn viên gốc Việt được quan tâm nhất ở Hollywood hiện nay. Đó cũng là một trong những lí do khiến H’Hen Niê dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim

ẢNH: DISNEY VIETNAM