Hiền Hồ bầm dập và sốt cao khi quay ‘Gặp nhưng không ở lại’

Trên trang cá nhân, Hiền Hồ bất ngờ cập nhật loạt ảnh hậu trường gian nan khi ghi hình cho MV Gặp nhưng không ở lại . Được biết, cả đoàn phải lên núi rừng Đà Lạt set máy từ sáng sớm mỗi ngày. Thậm chí, để có được những thước phim hoành tráng, cả ê-kíp cùng nhau dầm mưa từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả đều mặc áo mưa làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt.

Về phía Hiền Hồ , cô trong trạng thái “tơi tả” đằng sau mỗi cảnh quay. Nữ ca sĩ không giấu được vẻ mệt mỏi, gương mặt lấm lem, chân tay bầm dập. Khoảnh khắc cô ngồi bơ phờ đợi đến cảnh tiếp khiến khán giả chua xót. Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1997 tiết lộ cô bị sốt cao sau khi quay xong MV Gặp nhưng không ở lại. Tuy nhiên, vì đang trong thời gian cách ly Covid-19 , nên Hiền Hồ không thể tới bác sĩ khám bệnh mà để trợ lý cạo gió, dán miếng hạ sốt tại nhà.

Người hâm mộ để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự thương xót nữ ca sĩ khi xem những hình ảnh hậu trường MV Gặp nhưng không ở lại ẢNH: FB NV

Những nỗ lực của Hiền Hồ cuối cùng cũng được đền đáp. Gặp nhưng không ở lại nhanh chóng được người nghe đón nhận nồng nhiệt. Riêng MV bài hát đã liên tục đạt được những thành tích khủng trên YouTube.

Cụ thể, MV Gặp nhưng không ở lại đã “hạ cánh” ở top 19 Trending YouTube sau 7 tiếng ra mắt, sau 12 tiếng “lên sàn” thì cán mốc 1 triệu lượt xem và lọt vào Top 9 Trending YouTube. Đến rạng sáng 27.11, sau hơn 36 tiếng phát hành, MV Gặp nhưng không ở lại đã mang về thành tích Top 1 Trending YouTube cho Hiền Hồ. MV cũng đạt hơn 2,5 triệu lượt xem, gần 140 nghìn lượt yêu thích và 10 nghìn lượt bình luận. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Hiền Hồ chạm đến vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Sự cố gắng của Hiền Hồ đã được đền đáp. Cô đã đạt top 1 Trending đầu tiên trong sự nghiệp với MV Gặp nhưng không ở lại ẢNH: FB NV

Gặp nhưng không ở lại do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác. MV do đạo diễn Kawaii Tuấn cầm trịch và biên kịch Minh Châu viết kịch bản. Ngoài ra, trong MV, Hiền Hồ cũng có nhiều đất diễn nội tâm. Do đó, cô mất tới 2 tuần sau mới thoát khỏi vai diễn nặng ký này vì ám ảnh với phân đoạn cuối cùng.