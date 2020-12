Hoa hậu Hương Trà xin lỗi và hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự cố lộ ngực

Vừa qua, nhà thiết kế Long Ng cho ra mắt bộ sưu tập Em ơi tại Vietnam International Fashion Week 2020. Trong sô diễn này, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp 2019 Trần Vũ Hương Trà đã gặp sự cố "lộ hàng" khi đang sải bước trên sàn catwalk.

Cụ thể, Hoa hậu Hương Trà diện một mẫu váy đen ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và eo. Đáng chú ý, do phần cổ khá rộng cộng với phần vai trễ nải đã khiến người đẹp bị lộ vòng 1 trong khi di chuyển trên sàn catwalk. Sự cố bất ngờ này khiến cô khá hoảng hốt, ngay lập tức, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp 2019 dùng tay che phần nhạy cảm và giữ chặt phần vai áo để tiếp tục phần trình diễn của mình.

Quản lý của Hoa hậu Hương Trà cho biết trang phục của cô bị đổi vào phút chót Ảnh: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp 2019 cho biết: "Khi vừa hoàn thành phần trình diễn, Trà cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui là mình đã hoàn thành phần trình diễn, và buồn vì lại để xảy ra sự cố đáng tiếc tại sàn diễn". Bên cạnh đó, Hương Trà còn gửi lời xin lỗi đến nhà thiết kế trên trang cá nhân.

Về nguyên nhân dẫn đến sự cố này, quản lý của Hương Trà chia sẻ: "Vào buổi chiều phúc khảo, bộ trang phục của Trà bị loại do thiết kế mỏng và có nhiều điểm hở. Chính vì vậy, Trà được anh Long và ê-kíp thay đổi ngay vào phút chót. Bộ trang phục được may trong 4 tiếng để lên sàn. Trước khi diễn, Trà đã mặc thử và vừa cơ thể, trừ ở phần ngực. Thiết kế bằng vải oganza và bồng bềnh nên khi mặc áo ngực, ê-kíp cho rằng ngực to và tràn lên. Lúc đó, để xử lý nhanh trước khi lên sàn diễn, chúng tôi đưa ra ý kiến là cởi áo ngực ra và kéo áo cao lên. Tuy nhiên, trường hợp xấu nhất đã xảy đến, vải khá trơn nên chỉ sau vài bước đi đầu tiên, chiếc áo đã "phản chủ" và rơi ra để lộ phần ngực trên của Trà". Sau khi hoàn thành màn trình diễn, nhà thiết kế Long Ng cũng gửi lời xin lỗi Hương Trà vì khiến cô bị "lộ hàng" và người đẹp cũng hiểu rằng đây là sự cố ngoài ý muốn.

Hoa hậu Hương Trà và nhà thiết kế Long Ng khẳng định đây là sự cố ngoài ý muốn Ảnh: NVCC

Với sự việc lần này, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp 2019 cho rằng cô luôn sẵn sàng đối mặt với những vấn đề xảy ra trên sàn diễn để rút kinh nghiệm cho bản thân. "Trà cùng ê-kíp nhìn nhận sự việc từ nhiều hướng, Trà ghi nhận tình cảm mọi người dành cho mình, cũng như những lời an ủi từ mọi người. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", Trà cũng tin bản thân sẽ mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn trong những lần sắp tới", quản lý của người đẹp gốc Hà Nội cho biết.

Trần Vũ Hương Trà đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp 2019 Ảnh: TL

Tháng 4.2019, Trần Vũ Hương Trà đã vượt qua 19 thí sinh để giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Pháp. Ngoài vương miện hoa hậu, Hương Trà còn nhận thêm hai giải thưởng phụ là Người đẹp biển và giải thưởng Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.